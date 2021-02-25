المسند: غرة رمضان في الـ 13 من أبريل

أعلن أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في المملكة العربية السعودية، الدكتور عبدالله المسند، أن غرة شهر رمضان ستكون يوم الثلاثاء الموافق الـ 13 من أبريل/ نيسان المقبل.

وقال الدكتور المسند عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”متى يدخل #رمضان لعام 1442هـ؟ ومتى يكون يوم عيد_الفطر؟ الملخص: غرة شهر رمضان الثلاثاء الموافق الـ 13 من أبريل. ويكون يوم الخميس هو يوم العيد الموافق الـ 13 من مايو 2021”.

وأوضح المسند أن ”شهر شعبان سيكون 30 يوما؛ لأن القمر سيغرب قبل الشمس في يوم الـ 29 من شعبان (11 أبريل) بنحو 26 دقيقة وفقا لأفق مكة ‏المكرمة، ولم يحدث الاقتران ولم يولد الهلال بعد، وموعد الاقتران بين الشمس والقمر سيكون يوم الـ30 من شعبان (12 أبريل) الساعة الـ: 05:31 ص“.

متى يدخل #رمضان لعام 1442هـ؟

ومتى يكون يوم #عيد_الفطر؟ الملخص:

غرة شهر #رمضان الثلاثاء الموافق 13 أبريل.

ويكون يوم الخميس هو يوم #العيد الموافق 13 مايو 2021. وفي الختام من لديه حُجوزات ومناسبات أرى أن يعتمد تمام شهري #شعبان و #رمضان 30 يوماً والله أعلم. التفاصيل مرفقة👇 pic.twitter.com/rm5X7sYF6i — أ.د. عبدالله المسند (@ALMISNID) February 25, 2021

وأضاف المسند: ”تكون غرة شهر رمضان -بإذن الله- يوم الثلاثاء الموافق الـ 13 من أبريل، وموعد اكتمال القمر بدرا صباح الثلاثاء الـ 15 من رمضان الساعة الـ 06:31 ص“.

وعن حلول يوم عيد الفطر لهذا العام، أوضح عبدالله المسند أنه في ”يوم الـ 29 من رمضان (11 مايو) سيغرب القمر قبل الشمس في أفق مكة المكرمة بنحو 12 دقيقة، وسيكون موعد الاقتران بين الشمس والقمر الساعة الـ 10:00م من اليوم نفسه، و‏لن يكون للهلال في الأفق الغربي مكثا، وعليه فإن شهر رمضان سيكتمل 30 يوما، ويكون يوم الخميس هو يوم العيد الموافق الـ 13 من مايو/ أيار 2021“.