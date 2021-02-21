مصرية تطلب الطلاق بسبب عدم حصولها على هدايا من زوجها

أقامت سيدة مصرية دعوى طلاق، أمام محكمة الأسرة، معللة ذلك بأن زوجها لم يقدم لها هدية طوال 9 سنوات مدة زواجهما.

واتهمت السيدة، البالغة من العمر 37 عامًا، زوجها بالبخل وحرمانها من أبسط احتياجات البيت، بالرغم من أنه ميسور الحال، ولديه عدة أنشطة تجارية تدرّ له أرباحًا كبيرة.

وقالت الزوجة في دعواها: ”رغم زواجنا بعد قصة حب، إلا أنني بعد 3 شهور من الزواج تركت منزلي وطلبت الطلاق، إلا أنه أجبرني على الرجوع، بعد أت اكتشف بأني حامل، لأعيش خلال سنوات زواجي محرومة من أبسط احتياجاتنا. لم يشتر لي يومًا هدية مثل باقي الزوجات، وكان يدفع عائلتي للإنفاق على البيت ويعتدي عليّ بالضرب“.

وتوضح الزوجة: ”أولادي عانوا من بخله، فهو لا يهتم إلا بجمع الأموال، وتسبب في إصابتي بالمرض بسبب كثرة الضغط والتحكم في حياتي، وأصبحت لا أشعر أني متزوجة، وأشعر دائمًا بالحسرة والقهر“.

وختمت الزوجة حديثها: ”قررت عدم الاستمرار معه تحت سقف بيت واحد، وأُنهي معاناتي معه بطلب الطلاق، بعد أن عجزت عن التحمل ومللت من العيش معه، كخادمة فى منزله“.

يذكر أن الخلع والطلاق باتا ظاهرتين خطيرتين تهددان المجتمع المصري بشكل كبير، بسبب الزيادة المستمرة في معدلاته خلال الأعوام الماضية، في الوقت الذي انخفضت فيه معدلات الزواج لارتفاع تكلفة المعيشة في ظل الوضع الاقتصادي المتدهور.