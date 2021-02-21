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المرصد: تزايد حالات التخلي عن الأطف...
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المرصد: تزايد حالات التخلي عن الأطفال السوريين في إدلب

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، باتساع ظاهرة التخلي عن الأطفال في إدلب السورية، نتيجة الظروف المعيشية التي خلّفها الصراع الطويل في البلاد. يأتي ذلك في أعقاب

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المصدر: فريق التحرير

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، باتساع ظاهرة التخلي عن الأطفال في إدلب السورية، نتيجة الظروف المعيشية التي خلّفها الصراع الطويل في البلاد.

يأتي ذلك في أعقاب العثور على طفل مجهول، عمره عدة أشهر، لا يزال على قيد الحياة، داخل كيس ملابس، قرب أحد المساجد في مدينة أريحا بريف إدلب.

وقال المرصد، إنه تم كذلك العثور على طفلة حديثة الولادة داخل صندوق من الكرتون، ملقاة على قارعة طريق مريمين-دركوش بريف إدلب الغربي، حيث توفيت بسبب البرد، أثناء محاولة مجموعة من الأهالي نقلها إلى المستشفى.

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وأوضح المرصد، أن حالات التخلي عن الأطفال حديثي الولادة تزايدت بشكل ملحوظ، خلال سنوات الاقتتال والصراع، لاسيما في الآونة الأخيرة بمناطق مختلفة من سوريا.

وبحسب المرصد، باتت مشاهد التخلي عن الأطفال في الطرقات تتكرر، حتى إنها لم تعد أمرًا مستغربًا لدى كثيرين، ورغم صعوبة تحديد حجم الظاهرة لغياب الإحصائيات الرسمية، إلا أن تكرار الحوادث يؤكد استفحالها، وسط غياب مؤسسات متخصصة بالتعامل مع هذه الحالات.

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