السعودية.. جدل حول ضرب عسكري لمتحرش بـ 4 نساء في المدينة (فيديو)

ضبطت الشرطة السعودية شخصا تحرش بأربع نساء واعتدى على إحداهن، في واقعة كانت أثارت الجدل حول إقدام العسكري على ضرب المتحرش في موقع الحادث بالمدينة المنورة.

وفي التفاصيل، نقلت صحيفة ”سبق“ السعودية عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني قوله، إن رجال الأمن تعاملوا مع بلاغ يفيد بتعرض 4 نساء للتحرش من قبل شخص في أحد الأماكن العامة، مساء الجمعة.

#غرام_العسكري لحظه تدخل رجال امن بعد اشتباك بين شاب وفتاة.

pic.twitter.com/iFE6JVn7HY — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtTrend) February 19, 2021

وأوضح العقيد القحطاني، أن الشخص قام بالاعتداء على إحدى النساء حال مباشرة رجال الأمن للحالة، حيث بادر الشخص بالاعتداء على إحداهن ومقاومة رجال الأمن؛ مما اقتضى التعامل معه بما يستدعيه الموقف، وجرى إيقافه وإكمال الإجراءات النظامية الأولية في حق جميع أطراف الحادثة؛ تمهيدا لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

وأثار تعامل رجال الأمن مع المتحرش ردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض، وورد حديث بأن الشاب تبادل الصفع مع الفتاة أمام الشرطة، حيث كتب أحد المغردين: ”فتاة تضرب شابا ”كفا“ فرد عليها الشاب ”الكف“ فقام رجال الأمن بضربه ضربا مبرحا”.

فتاة تضرب شاب "كف" فرد عليها الشاب "الكف" فقام رجال الأمن بضربه ضربًا مبرحًا. pic.twitter.com/eSiBmr14N2 — WHR (@whrumor) February 19, 2021

وطرح المغرد محمد تساؤلا حول صحة تصرف الشرطة مع الشاب في مكان عام .

تشوفون تصرف العسكري صح ولا غلط pic.twitter.com/VDotgScRcn — محمد (@Mqerur) February 19, 2021

بينما كتب المغرد ”عمر الله يعينه“ مستهجنا تصرف رجل الأمن: ”العسكري شكله من النوع إلي إذا شاف بنات ينخبل والمفروض كلهم ياخذهم للقسم يتحاسبون وأنا أتمنى الصراحة أن هو إلي يتحاسب وين عايشين وش هالضرب؟!“.

العسكري شكله من النوع الي اذا شاف بنات ينخبل و المفروض كلهم ياخذهم للقسم يتحاسبون

و انا اتمنى الصراحه ان هو الي يتحاسب وين عايشين وش هالضرب pic.twitter.com/Il0CSZDAzU — عُمر الله يعينه (@Musicli15) February 19, 2021

وكتب مغرد باسم فهد العتيبي: ”ما له أي حق يضرب الولد حتى لو كان مخطئ مع أن البنت هي من ضربت الولد بالبداية وكلا الجنسين يحاسبون بنفس قوانين البلد والمفروض من العسكري ما يترك البنت ويصفق الولد كان يقدر يتصرف ويمسك الاثنين ويحطهم في شنطة الدورية من دون ضرب ويتحاسبون قانونيا“.