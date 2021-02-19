إيقاف برنامج تامر أمين بعد "إهانة" سيدات الصعيد في مصر

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، وقف برنامج الإعلامي تامر أمين؛ وذلك بسبب حديث في برنامجه ”آخر النهار“ عد ”إهانة“ لسيدات الصعيد.

وقال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في بيان له، اليوم الجمعة: ”قررت هيئة المكتب بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، وقف برنامج الإعلامي تامر أمين إلى حين استدعائه والتحقيق معه، يوم الأحد القادم“.

وتابع البيان، أن المجلس يؤكد ضرورة الالتزام بمدونات النشر التي تحض على تعظيم القيم السلوكية والأخلاقية، مشددا على الاحترام الكامل لأهالي الصعيد“ الذين يمثلون الشهامة والمروءة والرجولة“.

وأثار الإعلامي المصري تامر أمين حالة جدل واسعة خلال الساعات الماضية؛ بسبب تصريحاته الأخيرة التي أطلقها حول ”الصعايدة“ في برنامجه ”آخر النهار“.

وقال تامر أمين إن ”الأهالي في مناطق الريف والصعيد ينجبون أطفالا لا ليلتحقوا بالتعليم، بل لينفق الأبناء على آبائهم“، منتقدا الزيادة السكانية.

وذكر أمين أن ”هناك نسبة كبيرة في مناطق الريف والصعيد بيخلفوا ولاد وبنات، علشان العيال هم اللي يصرفوا على الأب والأم“.

وتابع: ”في تلك المناطق حين يبلغ الولد سن 6 أو 7 سنوات، يتم إلقاؤه في ورشة لتعلم حرفه ما…. الأسطى آخر الشهر يديله 1000 جنيه يحطهم في حجر أبوه… لو الأب خلف بنت هيغلب؟ هيدخلها المدرسة؟، بالقطع لا … في الصعيد بيشحنوا البنات على القاهرة عشان يشتغلوا خدامات“.

تامر أمين يوضح

وعقب هذه التصريحات انهالت الكثير من المنشورات الغاضبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ورد تامير أمين في مقطع فيديو بالقول: ”البعض يحاول الصيد في الماء العكر والبعض حاول تشويه تصريحاتي ويظهرها وكأني أهين أهالينا في الريف والصعيد.. لا أجرؤ أنا ولا غيري على فعل ذلك أو إهانة أهلنا في الصعيد والفلاحين، الصعيد هو فخر مصر وعزة مصر وشرف مصر ومنه القامات الكبيرة الأدبية والشعرية والسياسية والثقافية“.

وشدد على أن التصريحات والفيديوهات المنتشرة على اليوتيوب جزء مقتضب من سياقه الطبيعي، وأن المقصود حديثه عن الزيادة السكانية.

وانتقلت أزمة ”إهانة الصعايدة“ التي قام بها الإعلامي تامر أمين، للبرلمان المصري، حيث طالب النائب أحمد عبدالسلام قورة، بمحاسبة تامر أمين، ووقف برنامجه آخر النهار، واستدعاء أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، وكرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ومساءلتهم حول ما اتخذوه ضد الإعلامي ”الذي يجهل حقائق وتاريخ الصعيد، الذي يتمتع بتقاليد وعادات راسخة تضرب جذورها في الأرض منذ آلاف السنين“، حسب قول النائب.

وأكد النائب أنه سوف يتقدم ببيان عاجل في أولى الجلسات القادمة، حول ما بدر من الإعلامي تامر أمين من كلام، بعد إهانته للصعيد ورجاله ونسائه.