"معي ناقة".. مزاح بين مندوب توصيل سعودي وفتاة يتحول إلى قصة حب

تحول مزاح بين مندوب توصيل وفتاة في محافظة جدة في المملكة العربية السعودية إثر طلبية كانت قد استفسرت عنها الفتاة إلى قصة حب انتهت بإعلانهما ارتباطهما.

وتعود القصة إلى ما قبل 4 سنوات، حين استفسرت فتاة تدعى ”ريف“ عن طلبية كتب من مكتبة ”جرير“، وطلبت من المندوب إيصالهم، وحين أبلغها بمباشرته الطلب، سألته عما إذا كان سيقوم بإيصالهم بسيارة، فردّ مازحا ”لا معي ناقة“.

ويروي المندوب عبر حسابه في سلسلة من التغريدات في موقع ”تويتر“، التفاصيل، مبينا أنه اعتذر من الفتاة بعد إيصاله الكتب على رده، فأجابت: ”بالعكس حتى انا ضحكت ومافيه شي يزعل“.

بعد المنشن بثلاث ايام تقريبًا رحت لـ @vxe2r واعتذرت اذا المنشن ضايقها او سبب لها حرج ، وكان ردها " بالعكس حتى انا ضحكت ومافيه شي يزعل" — مندوب توصيل| جدة. (@Es_e9) February 11, 2021

وأكد أن المحادثة بينه وبين الفتاة، والتي أصبحت آنذاك مثار حديث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، غيرت مجرى حياته، لتنتهي علاقتهما بعد ذلك بإعلان ارتباطه بها بشكل رسمي.

ثريد 🔴!

متى صار المنشن هذا ؟ و كيف غيّر حياتي الوظيفية بعد ماكنت مندوب توصيل ! pic.twitter.com/3CrR6cgJgk — مندوب توصيل| جدة. (@Es_e9) February 11, 2021

وقال إنه“عمل لسنوات كمندوب توصيل مؤقت وعلى حسابه الخاص، قبل أن يصبح موظفا لدى إحدى الشركات، الأمر الذي أدى إلى تحسين أوضاعه المادية“، مرجعا التغيير بحياته نحو الأفضل إلى وظيفته الجديدة ومحادثته مع الفتاة التي غيرت حياته.

وبيوم من الأيام جت اللحظة اللي تقريبًا غيرت مجرى حياتي للافضل، والمنشن اللي كان له فضل بعد الله باللي انا فيه حاليا ❤️ — مندوب توصيل| جدة. (@Es_e9) February 11, 2021

اللحظة الأهم وفي تاريخ 06/3/2017 كلمتني احد شركات التوصيل الشهيرة وطلبو مني الحضور لعمل مقابلة شخصية معهم وكانت فرحتي كبيرة ❤️❤️ ! — مندوب توصيل| جدة. (@Es_e9) February 11, 2021

بدورها، أعلنت ”ريف“ والتي تعمل كطبيبة عبر حسابها في موقع التواصل ”تويتر“ ارتباطها بمندوب المبيعات رسميا، وذلك من خلال إعادتها تغريدة للمندوب كتبها يوم أمس الخميس، معلقا: ”مافيه أي كلام يوصف الشعور اللي أعيشه حاليا ، لكن حبيت أقول لكم (( وأخيرًا )) الإنسانة التي كانت سببا كبيرا في تغيير حياتي صارت من نصيبي.. لك الحمد يارب والله يتمم“.

مافيه اي كلام يوصف الشعور اللي اعيشه حاليا ، لكن حبيت اقول لكم (( واخيرًا )) الانسانة اللي كانت سبب كبير في تغيير حياتي صارت من نصيبي @vxe2r 💍..

لك الحمد يارب والله يتمم ❤️. https://t.co/IvM2SR1En0 — مندوب توصيل| جدة. (@Es_e9) February 18, 2021

وأثار نبأ ارتباط كل من مندوب المبيعات والفتاة، مع عودة انتشار المحادثة بينهما، جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين من صدق قصتهما وبين من شكك بها.

بعيداً عن القصة الجميلة و النهاية الأجمل

ياخي الغربية بالاخص جدة مدينة النهايات الجميلة لايوجد بقاموسها امر مستحيل و ممكن تكون مع الشخص اللي تحبه في نهايته الأمر — ماريو (@m1_o_m) February 18, 2021

شسم المخرج الهندي ؟ هالسوالف م تمشي علينا عشان تفاعل لعنبو منتو سلحه. — يوسف الوايليّ. (@2l2lv) February 18, 2021

انا احب النهايات السسسعيده هذي فرررحت لكم الله يوفقكم يارببب منك المال ومنها العيال بس اعزموني 🌚 pic.twitter.com/ZVL9Z0UnEq — ن (@nnnnn_474) February 18, 2021