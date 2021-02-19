حاصره إغلاق كورونا فسلم نفسه للشرطة هربا من زوجته ‎

قام رجل مطلوب أمنيا بتسليم نفسه طوعا للشرطة البريطانية في مقاطعة وست سوسيكس جنوبي شرق إنجلترا؛ بحثا عن الهدوء والسكينة، بعيدا عن الزوجة والعائلة.

وقالت صحيفة ”الغارديان“ البريطانية: إن الرجل الذي لم يتم الكشف عن هويته قام بتسليم نفسه بعد أن مل من البقاء متخفيا مع رفاقه في المنزل.

ولم يتمكن الرجل من الذهاب إلى الأماكن العامة مثل المطاعم أو البارات بسبب سياسة الإغلاق التي فرضتها الدولة لمواجهة جائحة كورونا.

وكتب المفتش دارين تيلور من شرطة سوسيكس في تغريدة على ”تويتر“: “ من أجل السلام والهدوء! رجل مطلوب سلم نفسه.. بعد أن أبلغنا أنه يفضل العودة إلى السجن على أن يقضي المزيد من الوقت“ مع زوجته وعائلته، وفقا لموقع ”الحرة“.

وأضاف تيلور في تغريدته: ”سيعود إلى السجن ليمضي بعض الوقت مع نفسه“.

وأكد خبراء في علم النفس ارتفاع عدد البريطانيين الذين يعانون أعراض الإجهاد المستمر المشابهة للإرهاق في العمل، بما في ذلك مشاكل النوم والتركيز خلال الأيام الطويلة من العزلة بسبب وباء كورونا.

وأثر الوباء على العلاقات مع العائلة والأصدقاء، بحسب عدة دراسات، وأوضح بحث صادر عن جامعة أكسفورد أن مستويات التوتر والاكتئاب والقلق بين الآباء ومقدمي الرعاية المنزلية قد زادت مع ضغوط عمليات الإغلاق.