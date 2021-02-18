مصرية تطلب الطلاق بعد خلاف حول "حفل الزفاف"

طلبت زوجة مصرية الطلاق من زوجها؛ إثر خلاف بشأن تفاصيل حفل زفاف.

وقال الزوج، الذي قرر أن يرفع دعوى طاعة ضد زوجته أمام محكمة الأسرة، إنه تعرض للغش والخداع والتدليس على يد زوجته، وصدم برفضها الانتقال لمنزل الزوجية.

وقال الشاب:“ علمت بعد عقد الزواج بحقيقة زوجتي، حيث تستحيل الحياة بيننا بعد ملاحقتها لي بالاتهامات الباطلة“.

وأفاد الزوج أن زوجته بادرت إلى رفع دعوى طلاق ضده؛ عقابا له على رفضه إقامة حفل زفاف بتكلفة عالية بعد وفاة والده، بفترة قصيرة.

وأوضح الزوج، البالغ من العمر 27 عاما، أن زوجته دخلت في حرب ضده بسبب إصرارها على إقامة حفل زفاف بتكلفة تتخطى الـ200 ألف جنيه، بعد وفاة والده بـ 14 يوما، وأصبحت تفتعل الخلافات معه؛ ما دفعه إلى اللجوء لبعض أقاربها للتوسط لحل الخلافات بينهما بشكل ودي، دون جدوى.

وحسب رواية الزوج، فإن زوجته أقامت دعوى طلاق، وهي تطالب فيها بـ“بدل ضرر“، عبر تعويضها بمبلغ مليون ونصف المليون جنيه.