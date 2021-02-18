وزير سعودي: المملكة جاهزة لمد يد العون لأصدقائنا في تكساس ‎(فيديو)

أبدت المملكة العربية السعودية استعدادها لتقديم يد العون لسكان تكساس وبعض الولايات الأمريكية الأخرى الذين يعانون نتيجة الأحوال الجوية الصعبة التي يمرون بها.

وأكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، في كلمة له بمؤتمر للطاقة في الرياض، أن المملكة جاهزة لمد يد العون لسد النقص الذي قد يحتاج إليه السكان هناك.

وقال الوزير: ”نحن سعداء للغاية بالمشاركة في هذا المؤتمر وسط هذه المجموعة من الزملاء والأصدقاء والمتخصصين، هناك بعض التصريحات التي أود الإدلاء بها، ولكنني أريد البدء بخالص الأمنيات والدعم إلى أصدقائنا وعائلاتهم في تكساس وأوكلاهوما وكاليفورنيا ولويزيانا“.

وأضاف: ”بوصفي سعوديا ومسؤولا عن هذا القطاع فإني أؤكد على قيم الصداقة والشراكة التي تجمعنا بهؤلاء المتضررين من الطقس السيئ هناك“.

وتابع الأمير عبدالعزيز قائلاً: ”أتحدث نيابة عن قطاع الطاقة بأكمله، قلوبنا وعقولنا معكم، وكالعادة فإن السعودية مستعدة لتقديم أي دعم، وسوف نقدم كل ما نستطيع لمساعدة أصدقائنا والعائلات المتضررة“.

الأمير #عبدالعزيز_بن_سلمان وزير #الطاقة 🇸🇦 يتحدث🎙 أصدقائنا في ولاية تكساس، إوكلاهوما، كاليفورنيا، أمنياتنا وقلوبنا معكم. المملكة جاهزة لتقديم يد العون لسد النقص الذي قد تحتاجون إليه، وذلك نتيجة للأحوال الجوية التي تمر بها هذه الولايات من انقطاعات في الكهرباء.#للطاقة_وطن pic.twitter.com/krpyOY27NL — عايض آل سويدان (@AyidhSalemQ) February 17, 2021

وكان مسؤولون بولاية تكساس الأمريكية قد حذروا من ”كوارث وسط كارثة“ الطقس البارد التاريخي الذي ترك الملايين دون تدفئة لليوم الثالث على التوالي، وطلبوا من السكان الاستعداد لعدم عودة إمدادات الطاقة حتى مطلع الأسبوع.

وقالوا إن السلطات طلبت من السكان في أكثر من 100 مقاطعة في تكساس غلي مياه الشرب في ظل استمرار انقطاع إمدادات الطاقة عن محطات المعالجة.

وأبلغ المسؤولون أن إمدادات الطاقة لا تزال مقطوعة عن 2.7 مليون أسرة، وفي ظل توقعات باستمرار الطقس المتجمد حتى مطلع الأسبوع، ستكون استعادة التيار عملية بطيئة نظرًا لأن الولاية فقدت 40% من طاقة توليد الكهرباء مع تجمد آبار وخطوط الغاز الطبيعي وتوربينات الرياح.

وتوفي قرابة 24 شخصًا بسبب البرد الشديد.

وكان الرئيس جو بايدن قد أعلن حالة الطوارئ يوم الاثنين الماضي، وقرر إرسال مساعدات اتحادية لتكساس حيث تراوحت الحرارة بين درجتين تحت الصفر و22 درجة تحت الصفر.