الإماراتية سارة الأميري ضمن أكثر 100 شخص تأثيرا في 2021

اختارت مجلة ”تايم“ الأمريكية الإماراتية سارة الأميري، ضمن قائمتها السنوية لأكثر 100 شخص تأثيرا في العالم لعام 2021، وفق ما أعلنه مكتب دبي الإعلامي عبر حسابه في موقع ”تويتر“.

مجلة تايم الأميركية تختار معالي سارة الأميري، ضمن قائمتها السنوية لأكثر 100 شخص تأثيراً في العالم لعام 2021.#الإمارات pic.twitter.com/jVSBQMFSeq — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) February 18, 2021

وتشغل الشابة الأميري، 34 عاما، منصب رئيسة مجلس الإمارات للعلماء ونائبة مدير مشروع بعثة الإمارات للمريخ، ووزيرة الدولة للعلوم المتقدمة في مجلس الوزراء الإماراتي.

وعملت سارة الأميري على تطوير مجموعة من الأعمال التجارية من خلال خلق فرص عمل، واختبار أنظمة جديدة وتطوير فريق الهندسة مع خبرة في تطوير النظم، وتصميم النظام وتطوير المنتجات.

كما شغلت منصب رئيسة قسم الأبحاث والتطوير بمركز الفضاء راشد بن محمد بين أعوام 2011 و2014، حيث عملت على إعداد وحدة الأعمال R & D في المنظمة لضمان خلق المعرفة من خلال مشاريع البحث والتطوير الموجهة نحو وضع الاستراتيجية للمنظمة، بالإضافة إلى تطوير إدارة المعرفة في الاحتفاظ بالمعرفة الحالية والخبرة التقنية، وإعادة توزيعها، وحماية رأس المال الفكري ونقل المنظمة تجاه منظمة التعلم القائم على المعرفة.

وقد عملت كمحللة للبحوث الاستراتيجية لمواءمة التطورات العلمية والتكنولوجية مع استراتيجية المنظمة والحكومة من أجل تحقيق تنمية القدرات التكنولوجية المتقدمة لدولة الإمارات.

وشاركت الأميري في برمجة نظام التحكم بالقمر الاصطناعي “ دبي سات 1″، وبرمجة نظام تشغيل القمر من المحطة الأرضية في المؤسسة، بالإضافة إلى مشاركتها في برمجة نظام التشغيل والتحكم بالقمر الاصطناعي الثاني للمؤسسة ”دبي سات 2“.

ودرست سارة بالجامعة الأمريكية في الشارقة وقد حصلت على بكالوريوس في هندسة الحاسب الآلي عام 2008، وبعد ذلك حصلت على الماجستير في هندسة الحاسب الآلي.