اللجنة التشريعية بالكويت ترفض مقترحا لتجنيس أرملة ومطلقة المواطن

توفيت في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، الأميرة دنا بنت عبدالله بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود.

وأعلن الديوان الملكي السعودي في بيان له، اليوم الأحد، وفاة الأميرة دنا بنت عبدالله بن تركي آل سعود.

وأضاف البيان، أنه ”سيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ اليوم الأحد الموافق 2 / 7 / 1442هـ ، في مكة المكرمة.

والراحلة هي ابنة الأمير عبدالله بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود، وإخوتها هم الأمراء بندر ومشعل ومحمد ونواف وفيصل.

ووالد الراحلة له حضور مجتمعي كما يظهر في مقطع منشور على اليوتيوب عام 2017.



ونعى عدد من الشخصيات الرسمية والشعبية الأميرة الراحلة، التي لم يقدم بيان الديوان تفاصيل حول وفاتها.

وقال الدكتور ماجد الشاعري: ”أتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى صاحب السمو الأمير عبدالله بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود في وفاة ابنته صاحبة السمو الأميرة/ دنا رحمها الله وغفر لها وأسكنها فسيح جناته. والعزاء موصول إلى أبنائه أصحاب السمو الأمراء بندر ومشعل ومحمد ونواف وفيصل وللأسرة المالكة كافة“.

أتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى صاحب السمو الأمير عبدالله بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود في وفاة ابنته صاحبة السمو الأميرة/ دنا رحمها الله وغفر لها واسكنها فسيح جناته.

والعزاء موصول الى أبنائه أصحاب السمو الأمراء بندر ومشعل ومحمد ونواف وفيصل وللأسرة المالكة كافة. pic.twitter.com/KYkiPGSOh8 — Dr. Majed A. Al-Shaeri (@DrMajedAlShaeri) February 14, 2021

وقال المغرد وليد الإبراهيم: ”لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اغفر وارحم لأختي الغالية الأميرة دنا بنت عبدالله بن تركي اللهم اجمعها بأختي غادة في جنات النعيم وأموات المسلمين“.

لا حول ولا قوة الا بالله اللهم اغفر وارحم لإختي الغاليه الاميره دنا بنت عبدالله بن تركي اللهم اجمعها بإختي غاده في جنات النعيم واموات المسلمين — Waleed A Alibrahim (@Q_waleed_Q) February 14, 2021

الكاتب عبدالله بن عبدالإله العلي نعى الأميرة الراحلة قائلا: ”أنعى بقلبٍ مؤمن بقضاء الله وقدره ابنة العمة صاحبة السمو الأميرة دنا بنت عبدالله بن تركي بن عبدالعزيز آل تركي آل سعود التي وافتها المنية صباح هذا اليوم إنا لله وإنا إليه راجعون“.