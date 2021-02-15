اللجنة التشريعية بالكويت ترفض مقترحا لتجنيس أرملة ومطلقة المواطن

رفضت اللجنة التشريعية في دولة الكويت، اليوم الإثنين، مقترحا بقانون يتعلق بتجنيس الأرملة أو المطلقة لزوج كويتي، في حال كان لديها أولاد، وذلك بإجماع الحضور، وفق صحيفة ”القبس“ الكويتية.
وقال مقرر اللجنة النائب مهند الساير، إنه تمت إحالة تعديلات المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع إلى اللجنة صاحبة الاختصاص (التعليمية).
وأشار إلى أنه تم تكليفه بإعداد تقرير مبدئي بشأن تعديلات قانون أمن الدولة والحبس الاحتياطي، وإلغاء الحبس في قضايا الرأي تمهيدا لإحالته للمجلس.
كما تمت إحالة قانون المساعدات الاجتماعية وتعديل أوضاع فئة غير محددي الجنسية ”البدون“.