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اللجنة التشريعية بالكويت ترفض مقترح...
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اللجنة التشريعية بالكويت ترفض مقترحا لتجنيس أرملة ومطلقة المواطن

رفضت اللجنة التشريعية في دولة الكويت، اليوم الإثنين، مقترحا بقانون يتعلق بتجنيس الأرملة أو المطلقة لزوج كويتي، في حال كان لديها أولاد، وذلك بإجماع الحضور، وفق

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المصدر: فريق التحرير

رفضت اللجنة التشريعية في دولة الكويت، اليوم الإثنين، مقترحا بقانون يتعلق بتجنيس الأرملة أو المطلقة لزوج كويتي، في حال كان لديها أولاد، وذلك بإجماع الحضور، وفق صحيفة ”القبس“ الكويتية.

وقال مقرر اللجنة النائب مهند الساير، إنه تمت إحالة تعديلات المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع إلى اللجنة صاحبة الاختصاص (التعليمية).

وأشار إلى أنه تم تكليفه بإعداد تقرير مبدئي بشأن تعديلات قانون أمن الدولة والحبس الاحتياطي، وإلغاء الحبس في قضايا الرأي تمهيدا لإحالته للمجلس.

كما تمت إحالة قانون المساعدات الاجتماعية وتعديل أوضاع فئة غير محددي الجنسية ”البدون“.

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اللجنة التشريعية بالكويت ترفض مقترح...
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وفاة الأميرة دنا بنت عبدالله بن تركي آل سعود

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المصدر: إرم نيوز

توفيت في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، الأميرة دنا بنت عبدالله بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود.

وأعلن الديوان الملكي السعودي في بيان له، اليوم الأحد، وفاة الأميرة دنا بنت عبدالله بن تركي آل سعود.

وأضاف البيان، أنه ”سيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ اليوم الأحد الموافق 2 / 7 / 1442هـ ، في مكة المكرمة.

والراحلة هي ابنة الأمير عبدالله بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود، وإخوتها هم الأمراء بندر ومشعل ومحمد ونواف وفيصل.

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ووالد الراحلة له حضور مجتمعي كما يظهر في مقطع منشور على اليوتيوب عام 2017.

ونعى عدد من الشخصيات الرسمية والشعبية الأميرة الراحلة، التي لم يقدم بيان الديوان تفاصيل حول وفاتها.

وقال الدكتور ماجد الشاعري: ”أتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى صاحب السمو الأمير عبدالله بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود في وفاة ابنته صاحبة السمو الأميرة/ دنا رحمها الله وغفر لها وأسكنها فسيح جناته. والعزاء موصول إلى أبنائه أصحاب السمو الأمراء بندر ومشعل ومحمد ونواف وفيصل وللأسرة المالكة كافة“.

وقال المغرد وليد الإبراهيم: ”لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اغفر وارحم لأختي الغالية الأميرة دنا بنت عبدالله بن تركي اللهم اجمعها بأختي غادة في جنات النعيم وأموات المسلمين“.

الكاتب عبدالله بن عبدالإله العلي نعى الأميرة الراحلة قائلا: ”أنعى بقلبٍ مؤمن بقضاء الله وقدره ابنة العمة صاحبة السمو الأميرة دنا بنت عبدالله بن تركي بن عبدالعزيز آل تركي آل سعود التي وافتها المنية صباح هذا اليوم إنا لله وإنا إليه راجعون“.

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