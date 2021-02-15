منوعات

وفاة الأميرة لميا بنت هذلول بن عبدا...
تاريخ التحديث:
تاريخ النشر:

وفاة الأميرة لميا بنت هذلول بن عبدالعزيز

توفيت الأميرة لمياء بنت هذلول بن عبدالعزيز آل سعود بعد صراع مع المرض، بحسب ما أعلن صباح اليوم الأمير عبدالرحمن بن مساعد في تغريدة بتويتر. وكتب بن مساعد: "قدّر

+A -A
المصدر: إرم نيوز

توفيت الأميرة لمياء بنت هذلول بن عبدالعزيز آل سعود بعد صراع مع المرض، بحسب ما أعلن صباح اليوم الأمير عبدالرحمن بن مساعد في تغريدة بتويتر.

وكتب بن مساعد: ”قدّر الله وما شاء فعل وإنّا لله وإنّا إليه راجعون توفيت ابنة عمي لميا بنت هذلول بن عبدالعزيز وشقيقة زوجتي ، اللهم ارحمها واغفر لها وأسكنها فسيح جناتك واجعلها في الفردوس الأعلى من الجنة واجعل ما أصابها من مرض تكفيرًا لذنوبها ورفعةً في درجاتها .. لاحول ولا قوة إلّا بالله العظيم“.

وهذلول بن عبدالعزيز هو الابن الثاني والثلاثين من أبناء الملك عبد العزيز، وتوفي عام  2012 في العاصمة السويسرية جنيف، ونقل جثمانه من سويسرا إلى السعودية حيث دفن في مقبرة العدل.

2021-02-EuG1js4WQAEbPU_

وتولى الأمير هذلول بن عبد العزيز رئاسة نادي الهلال السعودي مرتين وتولى حتى وفاته رئاسة هيئة أعضاء الشرف في النادي.

والأمير عبدالرحمن بن مساعد متزوج من ابنة الأمير هذلول الأميرة البندري وله منها 3 بنات.

تابعنا على منصة غوغل الإخبارية

تابعنا على منصة غوغل الإخبارية

وفاة الأميرة لميا بنت هذلول بن عبدا...
تاريخ التحديث:
تاريخ النشر:

السعودية تمدد العمل بالإجراءات الاحترازية لمواجهة "كورونا" 20 يوما

+A -A
المصدر: فريق التحرير

أعلنت المملكة العربية السعودية عن تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية لمدة 20 يوما إضافياً للتجمعات البشرية.

وبحسب تغريدة نشرتها وزارة الداخلية السعودية على حسابها في تويتر، فإنه تقرر ”إيقاف الأنشطة والفعاليات الترفيهية، وإغلاق دور السينما، وتعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي“.

وأضافت أن تلك الإجراءات سيتم العمل بها ”بدءا من الساعة 10 من مساء (اليوم) الأحد ليكون الإجمالي (30) يوماً قابلة للتمديد“.

وتأتي هذه الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والسيطرة على الوضع الوبائي.

اقرأ تتمة المقال
حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play