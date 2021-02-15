وفاة الأميرة لميا بنت هذلول بن عبدالعزيز

توفيت الأميرة لمياء بنت هذلول بن عبدالعزيز آل سعود بعد صراع مع المرض، بحسب ما أعلن صباح اليوم الأمير عبدالرحمن بن مساعد في تغريدة بتويتر.

وكتب بن مساعد: ”قدّر الله وما شاء فعل وإنّا لله وإنّا إليه راجعون توفيت ابنة عمي لميا بنت هذلول بن عبدالعزيز وشقيقة زوجتي ، اللهم ارحمها واغفر لها وأسكنها فسيح جناتك واجعلها في الفردوس الأعلى من الجنة واجعل ما أصابها من مرض تكفيرًا لذنوبها ورفعةً في درجاتها .. لاحول ولا قوة إلّا بالله العظيم“.

قدّر الله وما شاء فعل وإنّا لله وإنّا إليه راجعون توفيت ابنة عمي لميا بنت هذلول بن عبدالعزيز وشقيقة زوجتي ، اللهم ارحمها واغفر لها وأسكنها فسيح جناتك واجعلها في الفردوس الأعلى من الجنة واجعل ما أصابها من مرض تكفيرًا لذنوبها ورفعةً في درجاتها ..

لاحول ولا قوة إلّا بالله العظيم — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز (@abdulrahman) February 15, 2021

وهذلول بن عبدالعزيز هو الابن الثاني والثلاثين من أبناء الملك عبد العزيز، وتوفي عام 2012 في العاصمة السويسرية جنيف، ونقل جثمانه من سويسرا إلى السعودية حيث دفن في مقبرة العدل.

وتولى الأمير هذلول بن عبد العزيز رئاسة نادي الهلال السعودي مرتين وتولى حتى وفاته رئاسة هيئة أعضاء الشرف في النادي.

والأمير عبدالرحمن بن مساعد متزوج من ابنة الأمير هذلول الأميرة البندري وله منها 3 بنات.