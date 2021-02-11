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مصر.. الحكم بتعويض مذيعة منعت من ال...
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مصر.. الحكم بتعويض مذيعة منعت من الظهور على الشاشة بسبب الحجاب

أصدرت المحكمة الإدارية العليا المصرية الخميس، قرارًا بتعويض مذيعة في التلفزيون المصري بمبلغ 50 ألف جنيه (ما يقارب 3.500 دولار) لمنعها 5 سنوات من الظهور على

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المصدر: روبي أحمد - إرم نيوز

أصدرت المحكمة الإدارية العليا المصرية الخميس، قرارًا بتعويض مذيعة في التلفزيون المصري بمبلغ 50 ألف جنيه (ما يقارب 3.500 دولار) لمنعها 5 سنوات من الظهور على الشاشة، بسبب ارتدائها الحجاب.

وقالت المحكمة في قرارها: إن ”المذيعة المذكورة تختص بالربط بين فقرات برامج القناة الخامسة، والسابق إعدادها من مكتبة الأشرطة، والتنويه عما يقدم على الشاشة خلال اليوم، وقد تم منعها من الظهور على الشاشة بسبب ارتدائها الحجاب“.

ورأت المحكمة، أن قرار الإدارة بالتلفزيون المصري باستبعادها، ينال من حقوقها على نحو يخل بمبدأ المساواة بينها وبين زميلاتها.

واستنتجت المحكمة: أن ”الإدارة قد تغولت على حريتها الشخصية، في ارتداء ما تشاء من الملبس على الشاشة، خاصة وأن رداء الرأس يتصف بطباع العفة والاحترام والوقار والاحتشام، وهي حرية من الحقوق الدستورية الطبيعية التي لا تُمس“.

وبحسب المحكمة: ”يعتبر هذا القرار مخالفًا لحكم الدستور والقانون، ويتوافر به ركن الخطأ، الذي ترتّب عليه ضرر بالمذيعة، تمثّل في منعها من الظهور على الشاشة خمس سنوات، اعتبارًا من 2005 حتى 2010 ويكون الفرق بين مجموع الدخل السنوي للأعوام المذكورة بينها وأقل زميلة، هو 134410 جنيهات.

وبينت، بأن ما تكبدته من مصروفات وأتعاب المحامين في سبيل الحصول على حقها، فإن المحكمة تقدر التعويض المستحق لها بمبلغ مقداره 50 ألف جنيه.

ووفقًا لموقع ”المصري اليوم“، فإن المذيعة المعنية، هي وفاء إبراهيم عبد الحكيم.

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مصر.. الحكم بتعويض مذيعة منعت من ال...
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البحرين تعلق إقامة الصلوات في المساجد لمنع انتشار كورونا

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المصدر: فريق التحرير

قررت الحكومة البحرينية اليوم الثلاثاء تعليق إقامة الصلوات في كافة المساجد والمصليات، في خطوة تأتي لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقالت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في البحرين  بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الرسمية ”بنا“، ”إنه بناء على توصيات الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، وبعد التنسيق مع الأوقاف السنية والجعفرية، وحماية للمصلين وكبار السن مع الازدياد الملحوظ في أعداد الحالات القائمة لفيروس كورونا فقد تقرر تعليق كافة الصلوات والمناسبات الدينية في الجوامع والمساجد لمدة أسبوعين اعتبارا من يوم الخميس الموافق 11 شباط/ فبراير الجاري.“

وأشار البيان إلى أنه ”سيستمر نقل خطبة الجمعة عبر أجهزة الإعلام لإظهار شعيرة الجمعة واستفادة الناس“.

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