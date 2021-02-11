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إغلاق 10 مساجد بالسعودية بعد وفاة م...
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إغلاق 10 مساجد بالسعودية بعد وفاة مؤذن وإصابة 15 مصليا بكورونا

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية، أمس الأربعاء، 10 مساجد بشكل مؤقت في عدد من المناطق، وذلك بعد وفاة مؤذن في وادي الدواسر وإصابة 15 من

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المصدر: فريق التحرير

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية، أمس الأربعاء، 10 مساجد بشكل مؤقت في عدد من المناطق، وذلك بعد وفاة مؤذن في وادي الدواسر وإصابة 15 من المصلين بفيروس كورونا.

وبحسب ما أوضحته الوزارة عبر حسابها في ”تويتر“، فإنها ”باشرت الإغلاق المؤقت للمساجد، بعد ثبوت إصابات كورونا بين صفوف المصلين، هي: حالتان في مسجدين بمنطقة مكة المكرمة، وحالتان في مسجدين بالجوف، وثلاث حالات في مسجدين بمحافظة أبو عريش بمنطقة جازان“.

كما أغلقت الوزارة مسجدا بحي الهجرة بالمدينة المنورة لوجود أربع حالات، ومسجدا بمدينة عرعر بالحدود الشمالية به حالة واحدة، ومسجدا بمحافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية به حالة واحدة، ومسجدا بمحافظة سراة عبيدة بمنطقة عسير لوجود حالتين.

يذكر أن عدد المساجد التي تم إغلاقها احترازيا في المملكة بعد ثبوت إصابات بين مصلين يترددون عليها وصل إلى 32 مسجدا.

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إغلاق 10 مساجد بالسعودية بعد وفاة م...
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وفاة والدة الأمير عبدالرحمن بن فيصل بن سعود بن عبدالعزيز

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المصدر: إرم نيوز

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الإثنين، وفاة والدة الأمير عبدالرحمن بن فيصل بن سعود بن عبدالعزيز.

وأصدر الديوان الملكي بيانًا جاء فيه: ”انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن فيصل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود“.

وأضاف الديوان الملكي في بيانه أنه ”سيصلى عليها – إن شاء الله – اليوم (الاثنين) الموافق 1422/6/26“.

والأميرة الراحلة، هي غزلان الفقيه، وهي زوجة الأمير فيصل بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، ولها من الأبناء إلى جانب الأمير عبد الرحمن، كل من: الأمير نايف، الأميرة نورة، الأميرة نوف، الأميرة سلطانة، الأميرة ريم، والأميرة سارة.

 

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