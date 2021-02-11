إغلاق 10 مساجد بالسعودية بعد وفاة مؤذن وإصابة 15 مصليا بكورونا

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية، أمس الأربعاء، 10 مساجد بشكل مؤقت في عدد من المناطق، وذلك بعد وفاة مؤذن في وادي الدواسر وإصابة 15 من المصلين بفيروس كورونا.

وبحسب ما أوضحته الوزارة عبر حسابها في ”تويتر“، فإنها ”باشرت الإغلاق المؤقت للمساجد، بعد ثبوت إصابات كورونا بين صفوف المصلين، هي: حالتان في مسجدين بمنطقة مكة المكرمة، وحالتان في مسجدين بالجوف، وثلاث حالات في مسجدين بمحافظة أبو عريش بمنطقة جازان“.

كما أغلقت الوزارة مسجدا بحي الهجرة بالمدينة المنورة لوجود أربع حالات، ومسجدا بمدينة عرعر بالحدود الشمالية به حالة واحدة، ومسجدا بمحافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية به حالة واحدة، ومسجدا بمحافظة سراة عبيدة بمنطقة عسير لوجود حالتين.

يذكر أن عدد المساجد التي تم إغلاقها احترازيا في المملكة بعد ثبوت إصابات بين مصلين يترددون عليها وصل إلى 32 مسجدا.