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السعودية.. فتاة توثق تحرشها بأختها...
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السعودية.. فتاة توثق تحرشها بأختها الطفلة عبر "تيك توك"

أكد مركز بلاغات العنف الأسري في المملكة العربية السعودية عبر حسابه في موقع التواصل "تويتر"، اليوم الأربعاء، اتخاذه الإجراءات اللازمة بشأن مقطع فيديو يرصد تعرض

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المصدر: إرم نيوز

أكد مركز بلاغات العنف الأسري في المملكة العربية السعودية عبر حسابه في موقع التواصل ”تويتر“، اليوم الأربعاء، اتخاذه الإجراءات اللازمة بشأن مقطع فيديو يرصد تعرض طفلة للإساءة من قبل أختها.

وأوضح المركز في تغريدته أنه ”إشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تعرض طفلة للإساءة من قبل أختها، نوضح أنه تم رصد الحالة وجارٍ اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص“.

وكان مغردون في موقع ”تويتر“ قد طالبوا عبر هاشتاغ #اقبضو_على_المتحرشه_انجل بسرعة التحرك لإنقاذ طفلة من إساءات أختها، بعد أن عمدت أختها إلى تصويرها في ”تيك توك“ وهي تتحرش بها، فيما كانت الطفلة تتوسلها وهي تبكي لتدعها وشأنها.

كما طالبوا بإحالة الفتاة المسيئة إلى النيابة العامة، وإيقاع أقصى عقوبة بحقها وحق ذويها.

ولم يتم الكشف عن هوية الفتاة وأختها ومكان الواقعة، فيما يعتذر ”إرم نيوز“ عن نشر المقطع المتداول.

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السعودية.. فتاة توثق تحرشها بأختها...
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صدفة غريبة تقود سعودية لفضح سر زوجها في حفل عشاء بجدة

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المصدر: فريق التحرير

في حادثة غريبة، قادت الصدفة زوجة سعودية لاكتشاف قيام زوجها بالزواج عليها في السر دون علمها، وذلك بعد أن حضرت حفلة عشاء لإحدى صديقاتها بجدة.

وأقدمت الزوجة بعد كشف الزواج على تقديم قضية ”فسخ نكاح“ بعد مواجهة زوجها وطلبه منها الرضا بما حدث، لأنه يريد التمسك بها.

وفي التفاصيل كانت الزوجة قد تعرفت خلال حفل العشاء على امرأة، وبعد الحديث معها ”وجدت أن لديها عدة أخوات، من بينهن واحدة تزوجت حديثا“.

وأشارت إلى أن ذلك ”دفعها لاطلاعها على صور الزواج الذي كان منذ 5 أشهر، ما أصاب الزوجة بنوبة ذعر وصدمة، وذلك حينما شاهدت أن زوجها هو العريس“.

 

 

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