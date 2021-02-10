السعودية.. فتاة توثق تحرشها بأختها الطفلة عبر "تيك توك"

أكد مركز بلاغات العنف الأسري في المملكة العربية السعودية عبر حسابه في موقع التواصل ”تويتر“، اليوم الأربعاء، اتخاذه الإجراءات اللازمة بشأن مقطع فيديو يرصد تعرض طفلة للإساءة من قبل أختها.

وأوضح المركز في تغريدته أنه ”إشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تعرض طفلة للإساءة من قبل أختها، نوضح أنه تم رصد الحالة وجارٍ اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص“.

إشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تعرض طفلة للإساءة من قبل اختها ، نوضح بأنه تم رصد الحالة وجاري اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص — مركز بلاغات العنف الأسري1919 (@HRSD_1919) February 10, 2021

وكان مغردون في موقع ”تويتر“ قد طالبوا عبر هاشتاغ #اقبضو_على_المتحرشه_انجل بسرعة التحرك لإنقاذ طفلة من إساءات أختها، بعد أن عمدت أختها إلى تصويرها في ”تيك توك“ وهي تتحرش بها، فيما كانت الطفلة تتوسلها وهي تبكي لتدعها وشأنها.

كما طالبوا بإحالة الفتاة المسيئة إلى النيابة العامة، وإيقاع أقصى عقوبة بحقها وحق ذويها.

ولم يتم الكشف عن هوية الفتاة وأختها ومكان الواقعة، فيما يعتذر ”إرم نيوز“ عن نشر المقطع المتداول.