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"الإفتاء المصرية" تحذف فتوى "الزوج...
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"الإفتاء المصرية" تحذف فتوى "الزوج المحلل" بعد تعرضها لهجوم واسع

أثارت فتوى لدار الإفتاء المصرية حول "جواز المحلل" جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، قبل أن تقوم الدار بحذفها من على صفحتها في موقع فيسبوك. وكانت

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المصدر: جهاد جمال - إرم نيوز

أثارت فتوى لدار الإفتاء المصرية حول ”جواز المحلل“ جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، قبل أن تقوم الدار بحذفها من على صفحتها في موقع فيسبوك.

وكانت الفتوى تقول إن ”زواج المُحَلِّل حلال في حالة كونه تطوعيًا وغرضه الإصلاح“.

وأوضحت الفتوى أنه ”إذا كان الزواج بشرط التحليل فهو حرام شرعا باتفاق الفقهاء، أما إذا كان منويا فقط من غير اشتراط في العقد أو عنده، كأن يتطوع شخص من نفسه وبدون اشتراط في العقد، ويتزوج المطلقة ثلاثًا ليطلقها بعد ذلك لتعود لزوجها الأول، فإنه جائز ويكون العقد بذلك صحيحا، والشخص مأجور بذلك لقصده الإصلاح“.

وأثارت هذه الفتوى ردود فعل متباينة من قبل النشطاء، الذين شن بعضهم هجوما حادا على دار الإفتاء، ما دفعها إلى حذفها.

وتساءل ناشط: ”إيه سبب حذف بوست تحليل زواج المحلل من مطلقة، دار الإفتاء المصرية ليه تحذف فتوي بعد نشرها على العام، هي الصفحة بتاعتهم متهكره ولا إيه، نفسي لما يكتبوا فتوي يكتبوا إيه سندهم من القرآن والسنة أو هي جاية جاهزة كدا“.

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وعلق آخر: ”دار الإفتاء نشرت بوست تجيز فيه عمل المحلل المنهى عنه، وسرعان ما حذفته بعد هجوم القراء“.

وتساءت ناشطة بالقول: ”يعني إية مأجور بقصد النية فهو حلال وإذا كان بشرط حرام، هو المحلل الأصل فيه أن الزوجة والزوج الديمومة يعني يا فضيلة المفتي افترض معايا كده ان المحلل ده احلوت عيشتة مع الزوجة يبقي ايه الحل“.

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"الإفتاء المصرية" تحذف فتوى "الزوج...
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"العلمانية" تغزو قم الإيرانية معقل المرجعية الشيعية وسط قلق المرشد والمتشددين (صور)

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المصدر: إرم نيوز

يبدي المرشد الإيراني علي خامنئي (أعلى سلطة في البلاد)، قلقه من تنامي مظاهر العلمانية في مدينة قم وسط البلاد، معقل المرجعيات الشيعية والحوزة الدينية.

وقال محمدي عراقي، رئيس مكتب المرشد الأعلى الإيراني اليوم الجمعة إن محاربة ”العلمانية الجديدة“ هي إحدى المهام الرئيسة لرجال الدين، مضيفا ”أن زعيم الجمهورية الإسلامية قلق أيضا من هذه القضية وقد كشف عنها مؤخرا، بعد أن ظهرت في مدينة قم“.

ووصف عراقي في حديثه خلال حفل أقيم في مدينة قم تكريما لرجل الدين المتشدد مصباح يزدي، الذي توفي مطلع شهر يناير/كانون الثاني الماضي، ”ظهور علمانية جديدة“ كان أحد اهتمامات الراحل مصباح يزدي، معتبرا إن هذه العلمانية تشكل خطرا على نظام الجمهورية الإسلامية.

وشدد رئيس مكتب المرشد الأعلى الإيراني على أن ”هذا الخطر لا يزال جسيما ويمكن رؤيته“، لافتا إلى أن ”أحد أهم الاهتمامات الاستراتيجية للمرشد الأعلى للثورة الإسلامية هو الوضع في مدينة قم، وقد أعلن عن ذلك عدة مرات“.

وبدأت ظاهرة رفض ارتداء الحجاب في مدينة قم بالطريقة التي يريدها النظام واضحة في خطوة اعتبرها التيار المتشدد ورجال الدين بأنها مؤشر على الغزو الثقافي الغربي لهذه المدينة التي يعتبرونها ”مقدسة“ كونها تضم مراقد دينية.

واشتدت قضية الاحتجاج على الحجاب الإجباري في السنوات الأخيرة على شكل حركات مدنية مختلفة، وجعلت الحركة الاحتجاجية للفتيات قضية الحجاب القسري إحدى القضايا الرئيسة في المناخ السياسي والاجتماعي في إيران.

وكان الناشط السياسي والصحفي الإيراني ”مهدي نصيري“ المقرب من المرشد علي خامنئي، قال في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، إن ”محافظة قم معقل المرجعيات الشيعية والحوزة العلمية تعد من المحافظات المعارضة للحجاب الإلزامي“، مشيرا إلى أن ”حوالي 70% من الناس في المجتمع لا يرتدون الحجاب الديني أو يعارضون فرضه على النساء“.

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