النيابة العامة السعودية تحقق مع مسؤولي حساب نشر إعلانات خادشة

أوعز النائب العام في السعودية، اليوم الخميس، للجهات المعنية بالتحقيق مع المسؤولين عن نشر إعلانات خادشة للحياء العام عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ونقلت صحيفة ”عكاظ “ عن مصدر مسؤول في النيابة العامة قوله: إنه ”وفقاً لما رصده مركز الرصد النيابي من قيام أحد الحسابات في وسائل التواصل الاجتماعي بنشر إعلانات خادشة للحياء، وخارجة عن الآداب؛ بهدف الترويج لبعض الفعاليات السياحية، فقد صدر توجيه النائب العام باستدعاء المسؤولين عن الحساب، والتحقيق معهم وتحريك الدعوى الجزائية العامة بحقهم“.

ولم تذكر المصادر الرسمية اسم الحساب كما هو معتاد في المملكة، لكن مغردين كشفوا عن الحساب وإعلانه الخادش، مؤكدين أنه ”كاليندر السعودية“ الذي نشر إعلانا خادشا بخصوص ما وصفها بـ“الدفاية الطبيعية“.

ولا يمكن لـ“إرم نيوز“ الجزم بصحة ما يتم تناقله على وسائل التواصل الاجتماعي.

هذا هو حساب اعلانه وسخ خادش للحياء تسويق صفر لا بارك الله فِي اعلانكم اذا كذا هذا اعلان ولا انحدار ولا انحلال قادم…لا محال pic.twitter.com/3MzVSRT244 — س.السالم (@slmanalsalm356) February 4, 2021

شكل حساب كاليندر السعودية راح فيها 😅 — فارس (@S9_Faris) February 4, 2021

وأكد المصدر أن ما قام به المسؤولون عن هذا الحساب يعد من الأفعال المجرمة طبقاً لأحكام نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ويستوجب العقوبات الجزائية.

وشدد على أن النيابة العامة معنية بحماية رواد منصات التواصل الاجتماعي من كل ما من شأنه المساس بالآداب العامة، ومخالفة كل من ينتهك القيم والأخلاق الإسلامية.