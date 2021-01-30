فارسة سعودية تخطف الأضواء بعد أن سبقت 40 خيالاً في منافسة دولية (فيديو)

خطفت الفارسة السعودية المحترفة، خلود المختار، الأضواء في عالم الخيول وعشاقها، بعد أن نجحت في تجاوز 40 فارساً كانت المرأة الوحيدة بينهم، وأنهت سباقاً طويلاً لاختبار القدرة والتحمل استمر سبع ساعات.

وفازت المختار، الجمعة، بكأس اللجنة الأولمبية الدولي للقدرة/ التحمل، فئة نجمتين، الذي شارك فيه 40 فارساً من السعودية والكويت والأردن، إذ تجاوزتهم جميعاً في نهاية مسافة السباق البالغة 120 كيلومتراً وبزمن سبع ساعات.

وأقيم السباق في مزرعة الخالدية غرب الرياض، حيث انطلق المشاركون في الصباح، قبل أن تتفوق مختار التي مثلت فريق ”اسطبل المملكة“ على جميع الفرسان.

وهنأ الأمير ورجل الأعمال السعودي، الأمير الوليد بن طلال، الفارسة مختار، بوصفه مالكاً للإسطبل الذي مثلته، وتعد من أبرز فارساته.

كأس اللجنة الأولمبية الدولي للقدرة/التحمّل

٤٠ "فارس" من السعودية والكويت والاردن

"الفارسة" الوحيدة بالسباق خلود مختار

علما خلود هي مديرة اسطبل المملكة

تحقق بجدارة الفوز بالمركز الأول

بسباق اليوم بمسافة ١٢٠كم

ولمدة سبعة ساعات

نهنئ خلود مختار pic.twitter.com/W7GTwbwfYv — الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) January 29, 2021

كما أشادت الفارسة السعودية بعد الفوز في السباق، بدعم مدربها نجيب البرجس، وهو مدير فريق ”اسطبل المملكة“.

تهنئتي دئما تترجم من سموكم الكريم بدعمكم المستمر والشكر لكم بعد الله على كل ما توصلت اليه .واشكر مدربي المخضرم نجيب البرجس ومدير فريق المملكة على جهوده وتعبه

شكرا حجم السماء امير 🙏🏽 https://t.co/MvvY5VGVfH — khuloud mukhtar (@khuloud_m) January 29, 2021

ومن المفترض أن يكون فوز مختار خطوة في طريقها نحو خطف بطاقة التأهل لكأس العالم المقررة إقامته شهر أيار/ مايو المقبل في إيطاليا، إذ يتبقى لها سباق دولي من فئة ثلاث نجوم لخطف بطاقة التأهل.

وخلود مختار واحدة من عدة سعوديات برزت أسماؤهن في عالم ركوب الخيل، وبينهن أمل فيصل، أول خيالة سعودية في ميدان الملك عبدالعزيز، وهو الميدان الرسمي لسباقات الخيل في البلاد، ودلما ملحس، التي استطاعت أن تكون أول امرأة تمثل بلادها في دورة الألعاب الأولمبية للشباب عام 2010.