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فارسة سعودية تخطف الأضواء بعد أن سب...
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فارسة سعودية تخطف الأضواء بعد أن سبقت 40 خيالاً في منافسة دولية (فيديو)

خطفت الفارسة السعودية المحترفة، خلود المختار، الأضواء في عالم الخيول وعشاقها، بعد أن نجحت في تجاوز 40 فارساً كانت المرأة الوحيدة بينهم، وأنهت سباقاً طويلاً

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المصدر: الرياض – إرم نيوز

خطفت الفارسة السعودية المحترفة، خلود المختار، الأضواء في عالم الخيول وعشاقها، بعد أن نجحت في تجاوز 40 فارساً كانت المرأة الوحيدة بينهم، وأنهت سباقاً طويلاً لاختبار القدرة والتحمل استمر سبع ساعات.

وفازت المختار، الجمعة، بكأس اللجنة الأولمبية الدولي للقدرة/ التحمل، فئة نجمتين، الذي شارك فيه 40 فارساً من السعودية والكويت والأردن، إذ تجاوزتهم جميعاً في نهاية مسافة السباق البالغة 120 كيلومتراً وبزمن سبع ساعات.

وأقيم السباق في مزرعة الخالدية غرب الرياض، حيث انطلق المشاركون في الصباح، قبل أن تتفوق مختار التي مثلت فريق ”اسطبل المملكة“ على جميع الفرسان.

وهنأ الأمير ورجل الأعمال السعودي، الأمير الوليد بن طلال، الفارسة مختار، بوصفه مالكاً للإسطبل الذي مثلته، وتعد من أبرز فارساته.

كما أشادت الفارسة السعودية بعد الفوز في السباق، بدعم مدربها نجيب البرجس، وهو مدير فريق ”اسطبل المملكة“.

ومن المفترض أن يكون فوز مختار خطوة في طريقها نحو خطف بطاقة التأهل لكأس العالم المقررة إقامته شهر أيار/ مايو المقبل في إيطاليا، إذ يتبقى لها سباق دولي من فئة ثلاث نجوم لخطف بطاقة التأهل.

وخلود مختار واحدة من عدة سعوديات برزت أسماؤهن في عالم ركوب الخيل، وبينهن أمل فيصل، أول خيالة سعودية في ميدان الملك عبدالعزيز، وهو الميدان الرسمي لسباقات الخيل في البلاد، ودلما ملحس، التي استطاعت أن تكون أول امرأة تمثل بلادها في دورة الألعاب الأولمبية للشباب عام 2010.

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