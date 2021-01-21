قررت حكومة دبي تعليق جميع التصاريح الترفيهية الصادرة عن دبي للسياحة، بالتزامن مع التواصل المستمر مع السلطات الصحية، لضمان الصحة والسلامة.
وأعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي أنه ”خلال الأسابيع الثلاثة الماضية أصدرت دبي للسياحة أكثر من 200 مخالفة لعدم الامتثال للإجراءات الاحترازية“.
وذكر في تغريدة عبر ”تويتر“، أن الجهات المسؤولة في دبي قامت بإغلاق حوالي 20 منشأة، لعدم الالتزام بالتعليمات الحكومية.
خلال الأسابيع الثلاثة الماضية أصدرت #دبي للسياحة أكثر من 200 مخالفة لعدم الامتثال للاجراءات الاحترازية، وقامت بإغلاق حوالي 20 منشأة. لضمان الصحة العامة والسلامة، سيتم تعليق جميع التصاريح الترفيهية الصادرة عن دبي للسياحة. ونحن على تواصل مستمر مع السلطات الصحية.
— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) January 21, 2021