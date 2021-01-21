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تعليق جميع التصاريح الترفيهية الصاد...
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تعليق جميع التصاريح الترفيهية الصادرة عن "دبي للسياحة"

قررت حكومة دبي تعليق جميع التصاريح الترفيهية الصادرة عن دبي للسياحة، بالتزامن مع التواصل المستمر مع السلطات الصحية، لضمان الصحة والسلامة. وأعلن المكتب الإعلامي

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المصدر: فريق التحرير

قررت حكومة دبي تعليق جميع التصاريح الترفيهية الصادرة عن دبي للسياحة، بالتزامن مع التواصل المستمر مع السلطات الصحية، لضمان الصحة والسلامة.

وأعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي أنه ”خلال الأسابيع الثلاثة الماضية أصدرت دبي للسياحة أكثر من 200 مخالفة لعدم الامتثال للإجراءات الاحترازية“.

وذكر في تغريدة عبر ”تويتر“، أن الجهات المسؤولة في دبي قامت بإغلاق حوالي 20 منشأة، لعدم الالتزام بالتعليمات الحكومية.

 

 

 

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