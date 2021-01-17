الصين.. الأكبر بعدد السكان والأصغر بعدد الألقاب وأسماء العائلات

يتشارك الملايين من الصينيين بأحد أسماء العائلات الخمس، الأكثر شيوعا، وهي ”وانج“ و“لي“ و“جانج“ و“ليو“ و“تشين.“

ونقلت مجلة ”نيوزويك“ الأمريكية الأحد عن بيانات للحكومة الصينية أن أكثر من 433 مليون شخص في الصين يتشارك بهذه الألقاب أو أسماء العائلة؛ أي ما يقارب من 30% من إجمالي عدد السكان البلغ نحو 1.37 مليار نسمة.

وقالت المجلة ”تعتبر الصين الدولة التي تملك أكبر عدد من السكان لكنها -أيضا- الدولة التي قد تملك أقل عدد ألقاب أو أسماء أسر في العالم.“

ولفتت في تقريرها إلى أن نحو 6 آلاف لقب أو اسم عائلة فقط تستعمل في الصين، وأن ما يقارب من 86% من السكان يستخدمون نحو 100 من تلك الأسماء.

وبالمقارنة مع الولايات المتحدة التي لا يزيد عدد سكانها عن ربع سكان الصين فإن عدد الألقاب وأسماء الأسر المتداول يزيد على 6.3 مليون اسم.

وارجعت المجلة سبب تدني عدد الألقاب في الصين إلى أن التنوع العرقي فيها يقل بكثير عنه في الولايات المتحدة، إضافة الى عامل اللغة، لافتة إلى أنه لا يمكن إضافة حرف للاسم الصيني بشكل عشوائي من أجل اسم جديد على عكس اللغة الإنجليزية.

وأضافت ”هناك -أيضا- عامل التكنولوجيا.. إذ إن الثورة الرقمية في الصين غيرت الحياة اليومية، ويعتمد الكثير من تلك الأنظمة على قائمة محدودة من الأحرف الصينية الموحدة.. وهذا يعني أن الأشخاص الذين لديهم أحرف نادرة في أسمائهم والتي لا تتوافق مع أنظمة الكمبيوتر الحالية يمكن أن يتخلفوا عن اللحاق بالركب.“