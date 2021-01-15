السعودية تعلن قرب تولي النساء للقضاء

أعلنت مسؤولة سعودية كبيرة، اليوم الجمعة، أن السماح للنساء في المملكة بتولي مناصب القضاء، التي كانت حكرا على الرجال، سيتم قريبا، في إطار سياسة لتمكين المرأة.

وقالت وكيلة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية لتمكين المرأة، هند الزاهد: ”إن تعيين المرأة السعودية بمنصب قاضية بات قريبا، وإن المملكة جادة جدا في دعم ملف تمكين المرأة“.

وأضافت هند، في مقابلة مع قناة العربية، أن ”نسبة تولي السعوديات للمناصب القيادية في القطاع العام تبلغ حالياً 2.5% بعد أن كانت 1.6% في 2017، مقابل 25% في المناصب القيادية العليا والمتوسطة بالقطاع الخاص“.

وأشارت إلى أن ”المؤشرات أظهرت تقدم المملكة في دعم تمكين المرأة على جميع المستويات، وأن مشاركة السعوديات في سوق العمل تجاوزت التوقعات، إذ كان المستهدف وصولهن إلى نسبة 25% في عام 2025“.