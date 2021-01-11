وفاة الوزير السعودي الأسبق عبدالرحمن أبا الخيل

أعلن مساء اليوم الإثنين في السعودية عن وفاة وزير العمل والشؤون الاجتماعية الأسبق عبدالرحمن عبدالله أبا الخيل.

ونعى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، أحمد الراجحي، خلفه الأسبق أبا الخيل، قائلا إن ”الفقيد قدم الكثير في خدمة الوطن…“

ویعد الوزير الراحل ثالث وزیر للعمل والشؤون الاجتماعیة فى تاریخ السعودية وهو من مواليد 1926م في عنیزة، وله سبعة أبناء وثلاث بنات، وھو وزیر ودبلوماسي، باشر التعلیم في صغره، مستفیدا من دراسته المبكرة.

وحصل على البكالوریوس من كلیة الآداب في جامعة القاھرة (1952م). وعلى إثر ذلك، تنقّل في وظائف دبلوماسیة ّعدة في القاھرة وبیروت حتى عام 1958م، ثم عاد إلى السعودية ُوعین مدیرا عاما لوزارة المالیة والاقتصاد الوطني لمدة عامین، وعاد في إثرھا إلى وزارة الخارجیة.

وفي عام 1961م، اختیر وزیرا للعمل والشؤون الاجتماعیة، واستمر لمدة قاربت الخمسة عشر عاما.

وعين أبا الخيل بعد ذلك سفیرا في مصر لمدة أربع سنوات، ثم مدیرا عاما لمؤسسة المدینة الصحفیة لمدة ثلاث سنوات، واختیر في عام 1993م عضوا في مجلس الشورى في دورته الأولى بعد تحدیثه.