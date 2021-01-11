بعد فراق 21 عاما.. الإمارات تجمع شمل عائلتين يهوديتين يمنيتين (فيديو)

اجتمع شمل عائلتين يهوديتين من اليمن على أرض الإمارات، ببقية أفرادهما المتواجدين في لندن، بعد فراق دام لإحداهما أكثر من 21 عاما، والأخرى لمدة 15 عاما.

وتمكنت السلطات الإماراتية من لم شمل الأسرتين اليمنيتين اليهوديتين، الأولى مكونة من 15 فردا حيث تم تسهيل سفر ”الجد“ و“الجدة“ و“الخال“ من اليمن إلى دولة الإمارات، كما تم اتخاذ التدابير اللازمة من أجل سفر 12 شخصا بينهم 5 أطفال هم بقية أفراد الأسرة من لندن إلى الإمارات، ليلتقوا على أرض الإمارات، بعد فراق دام 21 عاما.

وتم لم شمل الأسرة اليمنية الثانية المكونة من 5 أفراد من خلال تسهيل سفر ”الأب“ و“الأم“ وطفليهما من اليمن إلى الإمارات ليلتقوا مع باقي الأسرة الذين تواجدوا داخل البلاد بعد فراق دام لأكثر من 15 عاما لتتجلى أسمى قيم الإنسانية والمحبة في ”دار زايد“.



وفور وصول الأسرتين اليمنيتين اليهوديتين إلى أبوظبي تم اتخاذ كافة الإجراءات الصحية والوقائية لجميع أفرادهما للحفاظ على سلامتهم، وتم جمع شملهم ولقاؤهم بذويهم، معربين عن امتنانهم للإمارات على هذه المبادرة الإنسانية واستجابتها السريعة لجمع شتات الأسرتين في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم جراء انتشار فيروس ”كورونا“.

وقال إسحاق فايز أحد أفراد الأسرة الأولى لوكالة أنباء الإمارات ”وام“ إن ”جهود الإمارات في لم شمل الأسرة اليوم أشبه بالحلم لنا جميعا فاليوم هو عيد للأسرة التي فقدت الأمل في لم شتاتها بعد فراق دام لأكثر من 21 عاما“.

وأضاف إسحاق فايز أن ”ما حدث اليوم لأسرتنا من لم الشمل هو تحول كبير بفضل استجابة الإمارات السريعة ومد يد العون ومساعدتنا.. والوقوف إلى جوار المجتمعات والشعوب في الأزمات والمحن“، واصفا الإمارات بأنها ”وطن السلام والمحبة والخير“.