الكويت.. حظر اقتطاع الجمعيات الخيرية نسبة من أموال التبرعات يثير ردود فعل واسعة

قوبل قرار مجلس الوزراء الكويتي، بالموافقة على توصية لجنة الشؤون القانونية بحظر أخذ الجمعيات الخيرية نسبة من أموال التبرعات، بردود فعل مختلفة، إذ تباينت الآراء تجاه عمل الجمعيات الخيرية والتبرعات التي تقوم بجمعها وإنفاقها داخل وخارج البلاد.

وأصدر مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي مساء أمس الاثنين، قرارا بتكليف وزارة الشؤون الاجتماعية لتنفيذ توصية لجنة الشؤون القانونية بشأن الضوابط والشروط والإجراءات المتعلقة بتنظيم عمل الجمعيات الخيرية والمبرات، وكل ما يتعلق بها بشأن آلية جمع التبرعات وطريقة إنفاقها، لضمان عدم استغلال هذه الأموال في مجالات وطرق مشبوهة.

عاجل – #مجلس_الوزراء: يٌحظر على #الجمعيات_الخيرية أخذ نسبة من أموال التبرعات • إجراءات لتنظيم تراخيص الجمعيات والمبرات المعنية بجمع الأموال لسداد #الديةhttps://t.co/HnaVLOjYUc — القبس (@alqabas) January 4, 2021

ومن أبرز ما أوصت به اللجنة القانونية، ”حظر أخذ الجمعيات الخيرية نسبة من التبرعات، واقتصار جمع الدية والتعويضات المرتبطة بها على الجمعيات الخيرية دون المبرات، وأن تكون التبرعات المالية من خلال أجهزة الكي نت والرابط الإلكتروني، إضافة إلى إجراءات تكفل عدم تكرار السلبيات والمحاذير التي برزت في الممارسات السابقة من تجمهر وتجمعات وخطابات، والتبرعات النقدية وتحويل مبالغ طائلة خارج البلاد، وغير ذلك من محاذير“.

أحيط المجلس علماً بتوصية لجنة الشؤون القانونية بشأن الضوابط والشروط وإجراءات تنظيم الترخيص لبعض الجمعيات والمبرات بجمع الأموال لسداد الدية والتعويضات المرتبطة بها، بهدف تحقيق التزام هذه الأنشطة بالأطر القانونية وضمان عدم استغلالها في عمليات غسيل الأموال والإرهاب وأي شبهات تطالها — مجلس الوزراء الكويتي (@KuwaitiCM) January 4, 2021

وانقسمت آراء الكويتيين تجاه مضمون هذا القرار الذي لم يمض عليه ساعات، بين مرحب به، وأنه قرار في الاتجاه الصحيح لا سيما ما يتعلق بحظر أخذ الجمعيات نسبة من هذه التبرعات، وبين من انتقده بدعوى مخالفته للقرآن الذي ينص على حق العاملين القائمين على جمع الصدقات.

التي تتضمن الاستمرار في العمل بآلية جمع الدية والتعويضات كمشروع خيري تطبق عليه الضوابط المنظمة للعمل الخيري مع استبعاد المبرات واقتصار قبولها من الجمعيات الخيرية، على ألا يتم جمع المبالغ النقدية أو التبرعات العينية وتكون التبرعات المالية من خلال أجهزة الكي نت والرابط الإلكتروني — مجلس الوزراء الكويتي (@KuwaitiCM) January 4, 2021

ورحب الصحافي حزام الشريكة، رئيس تحرير الحوادث الإخبارية، بالقرار، قائلا إنه ”تحقق أخيرا ما كنا نطالب به“، قاصدا حظر أخذ الجمعيات نسبة من أموال التبرعات.

وأشار الشريكة إلى حملة ”فزعة الكويت“ التي نظمتها الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية بالتعاون مع 41 جمعية خيرية كويتية قبل نحو تسعة أشهر، لجمع تبرعات تستهدف دعم الجهود الحكومية في مواجهة فيروس كورونا، لتصل قيمة التبرعات التي تم جمعها نحو 30 مليون دولار.

وطالب الشريكة بالكشف عن النسبة التي أخذتها الجمعيات من هذه الأموال، محذرا بالوقت ذاته الجمعيات الخيرية من مخالفة قرار الحظر.

كما رحّب أحمد الدويهيس، عضو مؤسس لجمعية الشفافية الكويتية، بالقرار، قائلا إن ”قرار مجلس الوزراء بمنع الجمعيات الخيرية من اقتطاع جزء من التبرعات هو عين الصواب. طالبنا بذلك بضع مرات وقلنا: إن ما تقوم به هذه الجمعيات هو عمل غير مشروع وغير قانوني وإنه مدخل للتكسب للقائمين على هذه الجمعيات بحجة (والعاملين عليها)، وهو توظيف في غير محله ولا ينطبق عليهم؟!“.

قرار مجلس الوزراء بمنع الجمعيات الخيرية من اقتطاع جزء من التبرعات هو عين الصواب . طالبنا بذلك عدة مرات وقلنا إن ما تقوم به هذه الجمعيات هو عمل غير مشروع وغير قانوني وإنه مدخل للتكسب للقائمين على هذه الجمعيات بحجة ( والعاملين عليها ) و هو توظيف في غير محله و لا ينطبق عليهم ؟!. — احمد الدويهيس (@A_alduwaihees) January 4, 2021



وقال الباحث محمد العويهان، الحاصل على درجة الماجستير في الزكاة وأثرها في المشاريع الإنتاجية والاقراضية في الفقه الإسلامي مقارنة مع بيت الزكاة الكويتي، إن ”قرار مجلس الوزراء مطابق لحديث سابق له بشأن النسبة الإدارية التي تأخذها الجمعيات من أموال التبرعات“.

مجلس الوزراء يؤيد كلامي ويصدر بيانا يمنع فيه الجمعيات الخيرية أن تأخذ نسبة من أموال التبرعات. اللهم لك الحمد https://t.co/fTpnGSDxdC — مــحـمــد العويـهان (@Alowaihankuw) January 4, 2021



وعلى الجانب الآخر، كان هناك آراء مختلفة ومعارضة للقرار، ومنهم علي جابر العلي الصباح، الذي أشار إلى تعارض قرار مجلس الوزراء مع آية قرآنية، قائلا ”يا مجلس الوزراء حظر الجمعيات الخيرية من أخذ نسبة من أموال التبرعات قد يكون به تعارض مع آية 60 من سورة التوبة (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا) ”.

يا مجلس الوزراء حظر الجمعيات الخيرية من أخذ نسبة من أموال التبرعات قد يكون به تعارض مع

آية ٦٠ سورة التوبة إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا الظاهر قراءة البعض للقرآن لك عليها — علي جابر العلي الصباح (@busalem2011) January 4, 2021



وللسبب ذاته عارض الناشط حسين عرب، قرار مجلس الوزراء، بقوله ”شلون راح تشتغل الجمعيات الخيرية، من وين بيدفعون ايجاراتهم ورواتب موظفينهم، وتكاليف عملياتهم في الكويت وخارجها؟ ترى الجمعيات الخيرية الكبيرة تكاليف إدارتها تعادل تكاليف إدارة شركة مدرجة في البورصة“.

شلون راح تشتغل الجمعيات الخيرية، من وين بيدفعون ايجاراتهم ورواتب موظفينهم، تكاليف عملياتهم في الكويت وخارجها؟

ترى الجمعيات الخيرية الكبيرة تكاليف ادارتها تعادل تكاليف ادارة شركة مدرجة في البورصة https://t.co/WKD7kV7IGH

— HUSSAIN ARAB (@Bo3rB) January 4, 2021



وأضاف ”يا أخي، الله عز وجل يقول ”إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل“، هي 1 من 7 مصارف مقررة للصدقات، وتعادل 16.6% من إجمالي الصدقة، في حين أن الجمعيات الخيرية في الكويت كانت تأخذ 12.5% إذا ما خانتني الذاكرة“.

ووفقا لتقارير محلية، تبلغ نسبة العاملين على جمع التبرعات 12.5%، وسبق أن واجهت الجمعيات اتهامات من قبل أكاديميين ودعاة ونشطاء بشأن طريقة ومكان إنفاق أموال التبرعات، لا سيما ما يتعلق بنسبة العاملين.

وقبل أشهر، أثار هذه القضية وزير الإعلام الكويتي الأسبق، سعد بن طفلة العجمي، متهما هذه الجمعيات بالغموض وعدم الشفافية بإيضاح وجهة أموال التبرعات بعد أن يتم تحصيلها، زاعما أن ”نسبة العاملين من التبرعات التي تذهب لخارج البلاد غير معروفة وغير واضحة“.

وسبقه بتلك الاتهامات، إمام مسجد في الكويت يدعى صالح مرعي الشمري، إذ قال إن ”90% من الجمعيات الخيرية تقوم بسرقة أموال التبرعات ولا تصل إلى الغاية المقصودة منها، إنما تذهب إلى الموظفين القائمين عليها“.

يذكر أنه يوجد في الكويت عشرات الجمعيات الخيرية التي تعمل تحت رقابة وزارة الشؤون الاجتماعية التي تمنحها الترخيص وتشرف على جمع التبرعات وأماكن صرفها سواء داخل الكويت أو خارجها.

وتعتبر قضية الجمعيات الخيرية والتبرعات التي تجمعها محط نقاش وجدل دائم في البلاد، بسبب ما تواجهه من اتهامات بين الحين والآخر حول تورط بعضها وبعض العاملين فيها بجمع الأموال وإرسالها لغير مستحقيها بما فيهم الجماعات المسلحة والتنظيمات الإسلامية المحظورة.

ويدافع القائمون على هذه الجمعيات والمحسوبون على التيار الإسلامي عن أعمال التبرعات، مبينين أنها تسير وفق القانون بدءا من إشهار الجمعيات وانتهاء بوصول الأموال لمستحقيها من الفقراء والمحتاجين سواء داخل أو خارج الكويت.