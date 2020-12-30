نهاية مؤثرة لمزاد على عقار قيمته مليون ريال في السعودية (فيديو)

انتهى مزاد عقاري في السعودية، بشكل غير متوقع، بعدما أقدم رجل أعمال على شراء العقار بمبلغ قارب المليون ريال (266 ألف دولار) قبل أن يرده لملاكه الذين اضطروا لبيعه في موقف إنساني مؤثر.

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وقالت وسائل إعلام محلية، إن المزاد أقيم في مدينة تبوك بشمال البلاد، أمس الثلاثاء، بهدف بيع عقارات مملوكة لورثة بموجب قرار من محكمة التنفيذ، بحيث يتقاسم الورثة مبلغ البيع كلٌ حسب حصته من التركة.

وعلم أحد رجال الأعمال الذين حضروا المزاد، بحاجة سيدتين وابن معاق من الورثة لعقاراتهم، فقام بالمزايدة عليها، وشرائها بمبلغ قارب المليون ريال، قبل ان يفاجئ الحضور بالتنازل عن العقار لهم.

وأظهر مقطع فيديو من داخل القاعة التي أقيم فيها المزاد، عدداً من الحضور يشكرون رجل الأعمال، بينما تقوم إحدى السيدات بالسجود على الأرض بعد أن فوجئت بعودة عقارها لها.

في موقف مؤثر.. رجل أعمال يشتري عقارًا في مزاد #تبوك القضائي ثم يعيده للورثة الذين لايملكون قيمة العقار ولم يتمالكوا أنفسهم من الفرحة وسجدوا شكرًا لله وسط دموع الحاضرين

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نسأل الله أن يخلف عليه خيراً

وأن يرزقه من حيث لايحتسب. pic.twitter.com/die3xJA1u0 — سناب كوم (@cooom_sa) December 30, 2020

في موقف إنساني مؤثر ❤️

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رجل أعمال يضرب أروع الأمثلة في جبر الخواطر، بعد قيامه بشراء عقار بقيمة (مليون ريال)في مزاد تبوك بموجب قرار محكمة التنفيذ،ثم أعاده للورثة (سيدتين وابنهما من ذوي الاحتياجات الخاصة)، الذين سجدوا شكراً لله أمام الجميع في موقف خالطته دموع الحاضرين. pic.twitter.com/VIORdQpydp — قس بن ساعدة (@SF_SKD) December 30, 2020

وأثارت تلك النهاية المؤثرة للمزاد، إشادة واسعة برجل الأعمال الذي لم يتم الكشف عن اسمه.