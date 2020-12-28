مشاهد جريئة في مسلسل "ضحايا حلال" تثير الجدل بالسعودية (فيديو)

أحدثت مشاهد جريئة في المسلسل السعودي ”ضحايا حلال“ الذي يُعرض حاليا عبر منصة ”شاهد VIP“، جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة؛ بعدما ظهرت فيه امرأة بالغة وقد تزوجت من مراهق على طريقة زواج المسيار.

واستنكر نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، تلك المشاهد التي انتشرت مقاطع منها على نطاق واسع، عبر هاشتاغ #مسلسل_ضحايا_حلال وآخر باسم ”#ضحايا_حلال“ وسط مطالب بإيقاف عرض المسلسل؛ كونه يسيء للمجتمع السعودي.

وقال النشطاء، إن المسلسل يغزو فكر الأطفال من خلال تجسيد طفل لمشاهد وهو في هذا السن مع امرأة، وإن هذا أمر غير مسموح به.

وتطرق البعض إلى أن المسلسل ينقل صورة المجتمع التي لا بد من إصلاحها أولا بدلا من تجسيدها في الدراما، بينما دعم البعض المسلسل باعتباره تطرق لقضية شائكة، واعتبروه يكسر القواعد في الدراما.

#مسلسل_ضحايا_حلال مشهد من المسلسل السعودي "ضحايا حلال" يثير جدلًا واسعًا حيث تظهر فيه امرأة بالغة وزوجها المراهق الذي يبلغ من العمر 15 عامًا. pic.twitter.com/kZMF8IsikK — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtTrend) December 28, 2020

وأظهر أحد المشاهد إيحاءات جنسية بين الزوجة ”شوق“، وهي تنادي على زوجها بالمسيار ويُدعى ”محمد“، وكانت تقول له: ”اللي بتشوفه في الإنترنت أحسن ولا الطبيعة أحلى“.

ورد عليها قائلا: ”على الطبيعة“، لتصفه بأنه حبيبها، غير أن البعض اعتبر هذا المشهد انحطاطا وسوء أخلاق؛ باعتباره يتضمن إيحاءات، بينما اعتبره البعض تحرشا جنسيا.

View this post on Instagram A post shared by رقية الجميلة💜 (@be4_and_after_q8_)

View this post on Instagram A post shared by رقية الجميلة💜 (@be4_and_after_q8_)



وعلق أحد المغردين على مشهد في المسلسل قائلا: ”#ضحايا_حلال في العالم كله المسلسلات تكون واقعية ومنطقية كسيناريو وإشراف ممثلين ومخرجين محليين إلا المسلسلات السعودية التي ما زالت تستقطب الأجانب للتمثيل وتأليف القصص والسيناريوهات المسيئة للشعب السعودي كافة، أتمنى محاسبة كل من سهل ومول إنتاج هذا العمل القمامة والقذارة“.

#ضحايا_حلال في العالم كله المسلسلات تكون واقعية ومنطقية كسيناريو وإشراف ممثلين ومخرجين محليين إلا المسلسلات السعودية التي ما زالت تستقطب الأجانب للتمثيل وتأليف القصص والسيناريوهات المسيئة للشعب السعودي كافة ، أتمنى محاسبة كل من سّهل ومّول إنتاج هذه العمل القمامة والقذارة 🤢🤢 pic.twitter.com/11ToPilCjX — so ?? (@Olvl80) December 28, 2020

ودوّن آخر تغريدة قال فيها: ”#مسلسل_ضحايا_حلال والله هذا انحطاط والله وسفالة، كيف مسموح ينعرض! كيف انعرض من الأساس بدون ما يكون معروف محتواه والإيحاءات!!“.

#مسلسل_ضحايا_حلال والله هذا انحطاط والله وسفاله كيف مسموح ينعرض! كيف انعرض من الاساس بدون ما يكون معروف محتواه والايحاءات !! pic.twitter.com/5hzO8N5iJS — so ?? (@Olvl80) December 28, 2020

وأضافت مغردة تقول: ”#مسلسل_ضحايا_حلال المفروض يسمونه ضحايا الانحلال“.

#مسلسل_ضحايا_حلال المفروض يسمونه ضحايا الأنحلال — نــمر بن نقاء العتــيبي . (@ao3or33) December 28, 2020

وتابع آخر: ”خلاص ملينا من قصص الحب والخيانات الحين جا دور القضايا الثقيلة مثل المسيار في #مسلسل_ضحايا_حلال“.

خلاص ملينا من قصص الحب والخيانات الحين جا دور القضايا الثقيلة مثل المسيار في #مسلسل_ضحايا_حلال pic.twitter.com/J86UoK9kRW — ابوريماس (@fares102011) December 28, 2020

ومسلسل ”ضحايا حلال“، يسلط الضوء على القضايا الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول خمس فتيات ينحدرن من بيئات وطبقات اجتماعية مختلفة، تعرضن لظروف قاسية ولم يجدن ملاذا سوى طريق أم نورا، التي أقنعتهن أن سبيل الخلاص الوحيد هو زواج المسيار الذي تديره وفقا لشروطها، وبعد أن توهمهن أن الغاية هي حمايتهن، يجدن أنفسهن وقد تحولن إلى ضحايا.

وبدأت منصة ”شاهد VIP“ عرض المسلسل السعودي ”ضحايا حلال“ قبل يومين، وهو من بطولة: سناء بكر يونس، خالد صقر، ميلا الزهراني، العنود سعود، نسرين الراضي، ايدا، لين غره، سعيد صالح، بدر اللحيد، وآخرين، تأليف نور الشيشكلي وإخراج أحمد مدحت.