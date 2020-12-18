توجه لدمج مواد التربية الإسلامية في مقرر واحد بمدارس السعودية (صور)

كشفت مصادر تعليمية عن عزم وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية دمج مواد التربية الإسلامية لطلاب وطالبات التعليم العام في مقرر واحد تحت مسمى ”الدراسات الإسلامية“، اعتبارا من الفصل الدراسي القادم لعام 2021.

ووفق صحيفة ”الميدان التعليمي“ المحلية، فقد أكدت المصادر أن هذا الدمج يأتي ضمن تطوير المناهج ولن يمس الثوابت الدينية، ولن يؤثر هذا الدمج على الوظائف التعليمية.

وكانت المواد الإسلامية المقررة في المناهج التعليمية 4 مواد تتضمن الفقه والتوحيد والحديث والتفسير، ومن المقرر أن تكون مادة ”الدراسات الإسلامية“ للصفوف من أول ابتدائي وحتى ثالث متوسط.

يذكر أن عملية الدمج تأتي في إطار خطة وزارة التعليم على تطوير مناهجها فيما يخص المحتوى، حيث سبق وأقرت دمج مواد التربية الاجتماعية ومواد اللغة العربية، إضافة إلى قرار إدراج مادة الفلسفة والموسيقى واللغة الصينية ضمن المناهج.