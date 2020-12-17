باكستان.. إغلاق حديقة الحيوانات في إسلام آباد نهائيا بعد انتقادات طالتها بسبب فيل

المصدر: ا ف ب

أضحت حديقة الحيوانات في العاصمة الباكستانية إسلام آباد خاوية على عروشها، بعد أن أغلقت أبوابها نهائيا أمس الأربعاء، وتقرر أن تُنقَل الحيوانات التي فيها إلى خارج البلاد، رضوخا لانتقادات دولية بسبب سوء معاملتها الفيل ”كافان“.

وقال الناطق باسم وزارة المناخ الباكستانية سليم شيخ لوكالة ”فرانس برس“ إن ”حديقة حيوانات إسلام آباد باتت مغلقة تماما أمام الجمهور والمسؤولين“.

وكان الدبّان البنّيان ”بابلو“ و“سوزي“ من هملايا آخر الحيوانات التي غادرت الحديقة بعد ثلاثة أسابيع من الفيل ”كافان“ البالغ 36 عاما، إلى محمية طبيعية في كمبوديا إثر حملة عالمية شنتها منظمات الدفاع عن الحيوانات.

View this post on Instagram A post shared by إرم نيوز (@eremnews)



وكان من المقرر أن ينقل الدبان إلى الأردن الأربعاء.

وقد رتّبت عملية نقلهما منظمة ”فور بوز“ النمساوية للرفق بالحيوان التي كانت وراء حملة إنقاذ ”كافان“، وتمكنت من الحصول على دعم المغنية الأمريكية الشهيرة شير.

وكانت قضية ”كافان“ سلطت الضوء على الوضع المزري لحديقة الحيوانات في إسلام آباد.

وقد دفع ذلك بالقضاء الباكستاني إلى أن يأمر في أيار/مايو الفائت بنقل كل الحيوانات منها، وقد نفق أسدان ونعامة خلال عملية النقل.

وتأسست الحديقة عام 1978، ومن المقرر الآن أن تتحول إلى مركز للحفاظ على الحياة البرية.

وتعاني حدائق الحيوانات في كل أنحاء باكستان ضعف مَرافقها وسوء رعاية الحيوانات؛ ففي العام 2018، نفق 30 حيوانا في حديقة بيشاور الجديدة (شمال غرب باكستان) بينها ثلاثة فهود ثلجية نادرة.