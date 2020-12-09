9 ديسمبر

أبوظبي تعلن استئناف كافة الأنشطة خلال أسبوعين

أبوظبي تعلن استئناف كافة الأنشطة خل...

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي، اليوم الأربعاء، استئناف جميع الأنشطة الاقتصادية والسياحية والثقافية

المصدر: إرم نيوز

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أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي، اليوم الأربعاء، استئناف جميع الأنشطة الاقتصادية والسياحية والثقافية والترفيهية في الإمارة، خلال أسبوعين.

وقالت اللجنة في بيان لها، إن القرار جاء ”بعد النجاحات المحققة من تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ”كوفيد-19″ والمحافظة على تدني نسبة حالات الإصابات المؤكدة“.

وأضافت اللجنة أنها ستستمر في تعزيز الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كوفيد-19 وذلك للمحافظة على جميع المكتسبات الصحية المحققة.

وأكدت اللجنة مواصلة الجهود المبذولة لاحتواء انتشار الفيروس، بما فيها برامج التقصي النشط وحملات الفحوصات المختلفة، والجهود الإنسانية التي دعمت استقرار المجتمع بجميع فئاته.