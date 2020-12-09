أبوظبي تعلن استئناف كافة الأنشطة خلال أسبوعين

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي، اليوم الأربعاء، استئناف جميع الأنشطة الاقتصادية والسياحية والثقافية والترفيهية في الإمارة، خلال أسبوعين.

وقالت اللجنة في بيان لها، إن القرار جاء ”بعد النجاحات المحققة من تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ”كوفيد-19″ والمحافظة على تدني نسبة حالات الإصابات المؤكدة“.

بعد النجاحات المحققة من تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كوفيد-19 والمحافظة على تدني نسبة حالات الإصابات المؤكدة، لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي تعلن أنها بدأت العمل مع الجهات المحلية لاستئناف كافة الأنشطة خلال أسبوعين. pic.twitter.com/SctT1A8exT — مكتب أبوظبي الإعلامي (@admediaoffice) December 9, 2020

وأضافت اللجنة أنها ستستمر في تعزيز الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كوفيد-19 وذلك للمحافظة على جميع المكتسبات الصحية المحققة.

وأكدت اللجنة على مواصلة الجهود المبذولة لاحتواء انتشار الفيروس، بما فيها برامج التقصي النشط وحملات الفحوصات المختلفة، والجهود الإنسانية التي دعمت استقرار المجتمع بجميع فئاته. — مكتب أبوظبي الإعلامي (@admediaoffice) December 9, 2020