لأول مرة.. السعودية عذاري الخالدي تتأهل للمشاركة في مهرجان الصقور (فيديو وصور)

وسط حشود من الرجال برفقة طيورهم الجارحة في المسابقة الكبرى للصقارة بالشرق الأوسط، تقف عذاري الخالدي وهي أول امرأة سعودية تتأهل للمشاركة في هذا الحدث.

وقالت عذاري، ومعها صقرها (مُعاند) إن ”مشاركتي هذا العام والسنة هذي أثبتت وجودي وإن المرأة قادرة على دخول هذا المجال وإنه مو (غير) مقتصر على الرجال فقط“.

والصيد بالصقور جزء مهم من التراث الثقافي الصحراوي للعرب في السعودية والدول المجاورة منذ آلاف السنين.

وكرّم مهرجان الملك عبد العزيز للصقور عذاري الخالدي، ومنحها جائزة باعتبارها أول امرأة تتأهل بطائرها للمشاركة في الحدث.

ويستمر المهرجان لمدة أسبوعين في الرياض، ويلتئم فيه شمل متنافسين جاؤوا بأكثر من 4000 صقر من الخليج وخارجه.

وسعت عذاري الخالدي للمشاركة لأول مرة في المهرجان العام الماضي، لكن طائرها امتنع عن الطيران.

وبدافع من التصميم والإرادة، عاودت المحاولة هذا العام ونجح طائرها في التحليق بجناحيه.

وصرحت بالقول: ”بالنسبة للتعامل مع الطيور ما هي سهلة… الطيور هذي … حساسة ولها تعامل خاص“ مضيفة أن ترويضها يحتاج إلى ”الاجتهاد والمثابرة“.

وأضافت: ”الصقارة إرث معروف من قديم الأزمان، وإحنا نعتز به ونفتخر“.

وتبلغ قيمة جوائز المهرجان المدعوم من الحكومة في عامه الثالث 22.76 مليون ريال سعودي (6 ملايين دولار) تمنح للفائزين في مسابقات الجمال والطيران.

ويمكن أن تتجاوز سرعة الصقر 300 كيلومتر في الساعة بحسب السلالة التي ينتمي إليها.

وأوضحت عذاري أن شغفها بالصقور بدأ وهي في سن العاشرة وظلت تجتهد في تطوير مهاراتها منذ ذلك الحين.

وقال المتحدث باسم المهرجان وليد الطويل، إن المهرجان يسعى للترويج لثقافة الصقارة بين النساء والرجال.

واعتبر أن ”تكريم الأستاذة عذاري يأتي استكمالا لجهود المملكة لتمكين المرأة في كافة المجالات“.