اتهامات لجامعة سيناء بالتسبب في وفاة الطالب يوسف فياض بمصر

أثارت وفاة الطالب في جامعة سيناء، يوسف فياض، جدلا بين المدونين المصريين على موقع التواصل ”تويتر“، بدعوى إجباره على حضور الامتحان رغم الاشتباه في إصابته بفيروس ”كورونا”.

ووجه مصريون أصابع الاتهام للمسؤولين لتجاهلهم انتشار الإصابات، واستمرار عمل القطاعات الرسمية، خاصة قطاع التعليم، دون مراعاة لصحة الطلبة، رغم وجود حالات بينهم، وصلت إلى حد الوفاة.

للدرجادي ارواح الطلبة مش مهمه عندكو؟! لما يبقا خلاص واحد بيفيص ومش قادر ياخد نفسه ويطلبو منه عذر يقدمه عشان يتاجله الامتحان والا يعتبر ساقط وهو اصلا مفهوش حيل يبقى معدش فيه امل ف التعليم خالص ربنا يرحمك يا يوسف و يصبر اهلك #يوسف_فياض_مات — Ahmed Nour (@anoor_20) December 7, 2020

حسبى الله ونعم الوكيل ف منظومة التعليم اللى بتهدد حياة الطالب و بجد الواحد مش لاقى كلام يقوله غير ان لازم ميكونش دا تريند ياخد وقته و خلاص ينتهى قبل ما نجيب حق يوسف

لا احنا هنفضل وراهم لحد ما كل شخص ياخد عقابه و يوسف وقتها يرتاح ف قبره

ربنا يرحمه برحمته الواسعة😭💔#يوسف_فياض_مات — Nada Adel (@NadaAde98902533) December 8, 2020

عندنا فالجامعه في حالات كتير جداً و كل يوم بتظهر اكتر من اللي قبله و في ناس انا اعرفها شخصياً عندها و مش قادره تقول عشان هتتبهدل لو اللي مسكين الجامعه عرفوا .. من تأخير فالحالات و الامتحانات و بهدله في كل حاجه فبتفضل ساكته عشان تعدي بس و الباقي هيروح فالرجلين#يوسف_فياض_مات — Marwan (@marwanyasser0) December 8, 2020

وتناقل مغردون عبر هاشتاغ #يوسف_فياض_مات ما قيل إنها رسائل بين الطالب ”فياض“ وأستاذته، يخبرها فيها أن طبيبه اشتبه في إصابته بفيروس ”كورونا“، إلا أنها أصرت على حضوره الامتحان، طالما لا يحمل إثباتا بالإصابة.

مات علشان امتحان

مش هنقدر نقول غير حسبي الله ونعم الوكيل 💔

ربنا يرحمك يا حبيب قلبي .. #يوسف_فياض_مات pic.twitter.com/ibdgj5k20o — Dr Elwa (@elwa_dr) December 8, 2020

وانتقد نجم مواقع التواصل، خالد جاد، تعنت قطاع التعليم في التعامل مع الفيروس، وإجبار الطلبة على حضور الامتحانات، دون مراعاة حتى لوجود أي إثباتات طبية بالإصابة، متهما القطاع الصحي بإهمال حالات ”كورونا“، والتعامل معها باستخفاف.

وطالب مجلس الوزراء بالتحرك إزاء انتشار الوباء، مؤكدا أن الحالات تزداد بشكل كبير، وأن مصر ”تعوم على بركان كورونا“.

وقفوا المهزلة دي ! pic.twitter.com/Lg346E8yS5 — Khalid Gad (@Khalidgadmusic) December 7, 2020

وقالت مغردة تدعى ”مها صبري“ إن ”الذين تحدثوا عن وجود إصابات كورونا في القطاع التعليمي، تم تحويلهم إلى التحقيق“، مبررة أن تجاهل انتشار الوباء في البلاد بدعوى الحفاظ على الاقتصاد.

ده حال أي طالب يا نتعلم يا نموت،عندنا في الكليه لما ناس قالت إن في حالات كورونا في الجامعه واننا خايفين علي نفسنا وعلي اهالينا الناس دي اتحولت للتحقيق والكلام اتنفي غير إن في كتير عندها كورونا وبتحضر عادي وخايفين يقولو الناس تموت بس الاقتصاد ميتأثرش حسبي الله#يوسف_فياض_مات — Maha Sabry (@Maha95708867) December 8, 2020

بدورها، اتهمت ”هدير“ وزيرة الصحة، بالمسؤولية عن الوضع، و“الكارثة“ على حد قولها، وذلك بسبب تصريح للوزيرة قالت فيه إن ”التعليم أهم من صحة الفرد“.

وزيره الصحه المسئوله الاولي ع الوضع والكارثه ال هتحصل تقارير مزيفه ومفيش اي توعيه #الدراسة_اونلاين #يوسف_فياض_مات pic.twitter.com/wOki0WlsdQ — ههدییرر💛👑 (@Farida98600396) December 8, 2020

ولاحقا، أصدرت الجامعة بيانا نعت فيه الطالب يوسف، حيث كتبت على صفحتها الرسمية على موقع “فيس بوك”: “البقاء لله، تنعى أسرة جامعة سيناء ابنها الطالب يوسف فياض بالفرقة الثانية- كلية العلاج الطبيعي- فرع القنطرة، نسأل الله أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.. إنا لله إنا إليه راجعون”.