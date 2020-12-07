بعد تعهدها بالاعتذار عن "صيد الثعالب".. عودة ريهام سعيد وبرنامجها "صبايا الخير"

كشف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، عن تفاصيل التحقيقات بشأن برنامج ”صبايا الخير“، والإعلامية ريهام سعيد، بعد أن تقرر إيقاف البرنامج بعد حلقة ”صيد الثعالب“، التي أثارت جدلا كبيرًا خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال المجلس، في بيانه اليوم الإثنين، إن ”التحقيقات انتهت، ولا مانع لدى المجلس من إعادة بث البرنامج وذلك في ضوء التعهد المقدم من مقدمة البرنامج بالاعتذار للجمهور في أولى حلقاته بعد إعادة البث عما تم التحقيق بشأنه، وبشرط إنهاء أي موضوعات متعلقة بنقابة الإعلاميين“.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، قرر في وقت سابق وقف برنامج “صبايا الخير” الذي يبث على قناة ”النهار“، إثر أزمة حلقة صيد الحيوانات، لحين انتهاء التحقيق مع ريهام سعيد وكذلك الممثل القانوني للقناة، بشأن الحلقة التي عرضت الأسبوع الماضي.

بدورها، أعلنت شبكة قنوات ”النهار“ المصرية، أنها حذفت الحلقة من جميع منصاتها الرقمية، وأكدت أنها ”تأخذ بعين الاعتبار وتدعم حقوق الحيوانات؛ لما لها من قيمة متأصلة في الحياة، أبرزها العيش دون قسوة ومعاناة“، وحرصها كذلك على ”الدعوة لاتخاذ أي تدابير احترازية مرتبطة بحقوق الحيوانات، بهدف حمايتها وعدم ترويعها“.

وأثارت ريهام سعيد الجدل خلال إحدى حلقات برنامجها ”صبايا الخير“، حيث عرضت رحلة برية لها لاصطياد الثعالب والذئاب، ورصدت كيفية اصطيادها، وربطها بطريقة محددة منعا للهرب.

وأغلقت مقدمة البرامج المصرية ريهام سعيد، حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”إنستغرام”، بعد قرار وقف برنامجها بسبب أزمة “الصيد البري بواسطة الثعالب”.

يشار إلى أن هذه هي المرة الخامسة التي يتم فيها وقف برنامج ريهام سعيد، إذ كانت المرة الأولى في عام 2015، بعد تفجيره أزمة ”فتاة المول“، التي رصد من خلالها قيام شاب بصفع فتاة داخل مركز تجاري، بعدما تصدت لمحاولته التحرش بها، وهي الحلقة التي أثارت أزمة واسعة وقتها، تسببت في انسحاب المعلنين من البرنامج، ووقف البرنامج لحين هدوء الضجة المثارة حوله.

وفي عام 2017، أصدرت نقابة الإعلاميين في مصر قرارا بوقف برنامج “صبايا الخير” لريهام سعيد، بسبب استضافته في إحدى حلقاته سيدة متزوجة وعشيقها وعرضا قصة خيانتها لزوجها مع هذا الرجل.