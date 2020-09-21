وزير الحج السعودي يكشف تفاصيل العودة التدريجية للعمرة

كشف وزير الحج السعودي محمد صالح بنتن، اليوم الإثنين عن ”عودة تدريجية قريبة للعمرة“ مع مراعاة التدابير والاحترازات الصحية المتخذة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقال الوزير ”بنتن“، في لقاء افتراضي حول التحول المؤسسي في شركات العمرة ومقدمي الخدمات للمعتمرين؛ ”إن الوزارة بصدد العودة التدريجية للعمرة والزيارة مع مراعاة الاحترازات الصحية“، موضحا أن ”العودة التدريجية للعمرة والزيارة ستكون عبر حلول تقنية تمكن الشركات والمؤسسات من تطوير خدماتها وتسويقها عالميا ومحليا“.

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معالي وزير الحج والعمرة: ستعتمد الوزارة في مراحل العودة التدريجية للعمرة والزيارة على الحلول التقنية التي تمكن الشركات والمؤسسات من تسويق الخدمات عالميا ومحليا pic.twitter.com/SgKTeLelou — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) September 21, 2020

وأكد أن تلك الحلول تتمثل في تطبيق ”اعتمرنا“، إذ يتعين على كل من يرغب في أداء العمرة أن يدخل على التطبيق لحجز الوقت المتوفر لأداء المناسك.

وأضاف وزير الحج والعمرة السعودي، أن ”المرحلة الأولى من العودة التدريجية سوف تكون لخدمة معتمري وزوار المسجد النبوي الشريف من الداخل والخارج“، لافتا إلى ”أنه سيتم توفير المسار الإلكتروني للشركات والمؤسسات لتتمكن ميدانيا من تقديم خدماتها ومتابعتها“؛ وفق ما نقلت عنه صحيفة ”عكاظ“ المحلية.

وخلص محمد صالح بنتن إلى القول إن ”المملكة ومنذ تأسيسها تجند الطاقات لتسهيل الحج والعمرة وتوفير كافة السبل للحجاج والمعتمرين، ولا سيما أن السعودية تنوي خدمة 30 مليون معتمر سنويا مع حلول عام 2030“.