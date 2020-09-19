الإمارات.. توقيف 8 أشخاص نظموا حفلات زفاف دون التقيد بإجراءات مكافحة كورونا

أصدرت نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث بالنيابة العامة في الإمارات، قرارًا بسجن 8 أشخاص نظموا حفلات زفاف دون مراعاة مسافات التباعد الجسدي أو ارتداء الكمامات، مخالفين بذلك الإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة لمكافحة فيروس كورونا.

وقالت النيابة إنه ”في إطار الجهود التي تبذلها الجهات المعنية بالدولة لمكافحة جائحة كورونا والحد من انتشار المرض، ومتابعة التزام أفراد المجتمع بالتعليمات التي قررتها الجهات المختصة، فقد أحالت كل من القيادة العامة لشرطة أبوظبي واقعتين والقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة واقعة واحدة، ثمانية أشخاص إلى نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث لقيامهم بتنظيم حفلات زفاف دون أي تقيد بمعايير الوقاية والإجراءات المعتمدة، ولامتناعهم عن تنفيذ التعليمات الصادرة من الجهات المعنية“.

وأهابت النيابة بالجمهور ”الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية والقوانين واللوائح والقرارات الصادرة عن الجهات الحكومية حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية“، مشددة على أنها ”ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من لا يلتزم بالتدابير والتعليمات المتعلقة بالحد من انتشار كورونا“.