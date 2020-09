حقق أمنيته الأخيرة في رؤية أمه.. قصة الشاب محمد زيات تثير الحزن في الجزائر (فيديو)

View this post on Instagram

توفي الشاب الجزائري محمد زيات، صباح اليوم الجمعة، بعد ساعات من تحقيق أمنيته في رؤية والدته، قادما من لندن على متن طائرة خاصة، رخصت السلطات الجزائرية بدخولها استثناء. وخلفت حادثة وفاة زيات حزنا عميقا على رواد مواقع التواصل الاجتماعي الجزائريين، بعدما شدت قصته أنظار الكثير من النشطاء الذين نعوا هذا الشاب الذي كان يعاني من مرض السرطان. واشتهر محمد زيات عقب نشره مقطع فيديو يطلب فيه تحقيق حلمه في رؤية والدته، ولقي تفاعلا كبيرا من قبل أبناء الجالية الجزائرية المقيمة في المهجر، الذين قاموا بجمع مبلغ مالي لكراء طائرة خاصة، وفتحت السلطات المجال الجوي استثناء للسماح بدخوله البلاد.