عمانيون ينعون "بطل السرطان" سعيد المعمري

شارك عمانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في نعي مواطنهم سعيد المعمري، والذي عرف بلقب ”بطل السرطان“، وذلك بعدما وافته المنية بعد صراع مرير مع عدد من الأمراض.

وقال رواد مواقع التواصل في ”تويتر“ إن ”سعيد حارب الثلاسيميا (اضطراب دم وراثي) ثم حارب مرض السرطان مرتين، ومات وهو يصارع فيروس كورونا“.

انتقل إلى جوار ربه.. المحارب البطل ( سعيد المعمري)

بعد صراع طويل مع مرض الثلاسيميا ثم سرطان الدم ثم كورونا ،،جعله الله شفاعة له لصبره و رضائه بقدر الله🍃 إنا لله وإنا إليه راجعون 💔 https://t.co/YPxflxngDW pic.twitter.com/KOiC2gKY6P — S.ALShibli🇴🇲 (@SYASMAL) September 16, 2020

انتقل إلى جوار ربه.. المحارب البطل ( سعيد بن حمدان المعمري)

بعد صراع طويل مع مرض الثلاسيميا ثم سرطان الدم ثم كورونا ،،جعله الله شفاعة له لصبره و رضائه بقدر الله🍃 إنا لله وإنا إليه راجعون 💔 — ساره🎓 (@Sara96_y) September 15, 2020

ونعى عدد من العمانيين الشاب الراحل، وكتبت مغردة تدعى ”رجاء“ تفاصيل من رحلتها مع ”المعمري“، إذ قالت إنها زميلته في الكلية وشاركته المرض، وبعد شفائها دأبت على تشجيعه ورفع معنوياته، لافتة إلى معاناة سعيد في أيامه الأخيرة، إذ بقي أشهرا وحيدا في المستشفى بعد أزمة كورونا، قبل أن يصاب به ويقضي عليه بسبب مناعته الضعيفة.

أعود للوراء، قبل شهور بالتحديد في ٢٦/١/٢٠٢٠، كان لدي موعد في المستشفى، وكالعادة في وقت الإنتظار أقوم بزيارة المرضى، لعل ذلك يُخفف عليهم ثُقل ما أصابهم، ويمنحهم الأمل. في ذلك اليوم قمت بزيارة المحارب سعيد المعمري، حيث تم إخباري قبل ذلك أنه يدرس في كُليتنا. — Rajaa Al khatriya.🌧 (@r9_a8_) September 15, 2020

بعد ذلك إجتاح كورونا العالم الذي لن أغفر له ما حييت، ولم يستطع أحد زيارته، بقي في المستشفى لأشهر عديدة، وكان يتمنى أن يخرج ليوم واحدِ فقط، ولكن المرض لم يرحمه، ولم يكن بيدينا سوى الدعاء، بأن يقويه الرب ويزيده صبراً فوق صبرهِ. — Rajaa Al khatriya.🌧 (@r9_a8_) September 15, 2020

انا لله وانا اليه راجعون الطالب المحارب سعيد المعمري في ذمة الله… 💔

اللهم أرزق أهله وذويهِ الصبر والسلوان، وإجمعهم بهِ في جنات النعيم خالدين فيها أبداً، اللهم إرحمه وإغفر له وإجعل قبره روضةَ من رياض الجنة.

والحمدلله على كل حال https://t.co/4KVBKnsfex — mu10_ (@mu199_) September 15, 2020

رحمك الله يَ سعيد أوجعنا خبر رحيلك ، صبرت على البلاء ولم تجزع ، ربط الله على قلوب والديك وصبرنا نحن على فراقك.

وداعآ سعيد ملتقانا في الجنه بإذن الله. pic.twitter.com/MkOJXTvsTb — 🖤🇴🇲صحاريه قابوسيه🇴🇲🖤 (@Almamaria951) September 16, 2020

وكانت آخر تغريدة كتبها سعيد المعمري عبر حسابه في ”تويتر“ في الـ 8 من يونيو/حزيران الماضي، إذ شكا ضعفه وألمه، داعيا الله أن يشفيه.