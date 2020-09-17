17 سبتمبر

عمانيون ينعون "بطل السرطان" سعيد المعمري

عمانيون ينعون "بطل السرطان" سعيد ال...

شارك عمانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في نعي مواطنهم سعيد المعمري، والذي عرف بلقب "بطل السرطان"، وذلك بعدما وافته المنية بعد صراع مرير مع عدد من الأمراض.

المصدر: إرم نيوز

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شارك عمانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في نعي مواطنهم سعيد المعمري، والذي عرف بلقب ”بطل السرطان“، وذلك بعدما وافته المنية بعد صراع مرير مع عدد من الأمراض.

وقال رواد مواقع التواصل في ”تويتر“ إن ”سعيد حارب الثلاسيميا (اضطراب دم وراثي) ثم حارب مرض السرطان مرتين، ومات وهو يصارع فيروس كورونا“.

ونعى عدد من العمانيين الشاب الراحل، وكتبت مغردة تدعى ”رجاء“ تفاصيل من رحلتها مع ”المعمري“، إذ قالت إنها زميلته في الكلية وشاركته المرض، وبعد شفائها دأبت على تشجيعه ورفع معنوياته، لافتة إلى معاناة سعيد في أيامه الأخيرة، إذ بقي أشهرا وحيدا في المستشفى بعد أزمة كورونا، قبل أن يصاب به ويقضي عليه بسبب مناعته الضعيفة.

وكانت آخر تغريدة كتبها سعيد المعمري عبر حسابه في ”تويتر“ في الـ 8 من يونيو/حزيران الماضي، إذ شكا ضعفه وألمه، داعيا الله أن يشفيه.