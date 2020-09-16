قطع الإنترنت لمنع الغش بامتحانات الثانوية يثير استياء في السودان

أعلنت شركات الاتصالات العاملة في السودان، الأربعاء، حجب خدمة الإنترنت جزئيا عن المشتركين، من أجل منع الغش وتسرب امتحانات الثانوية العامة في البلاد، في خطوة أثارت انتقادات واسعة على مواقع التواصل.

وأبلغت شركات الاتصالات في السودان (زين، سوداني، ام تي ان) مشتركيها عبر رسائل نصية، بأنه ”بناء على توجيه من جهات عدلية“، سيتم قطع الخدمة يوميا لمدة 3 ساعات بدءا من الساعة 8 صباحا، بالتزامن مع جلسات امتحانات الشهادة الثانوية التي بدأت في 13 من سبتمبر الجاري.

واستهجن رواد مواقع التواصل الاجتماعي خطوة الحكومة بقطع خدمة الإنترنت عن المشتركين البالغ عددهم نحو 20 مليونا من أجل تأمين الامتحانات ومنع تسربها، وقالوا إن ”هنالك العديد من الوسائل التأمينية لمنع الغش في الامتحانات.

وتقوم الشرطة السودانية بحراسة الامتحانات منذ طباعتها وحتى عمليات التصحيح، وتسليم نتائج المراكز وإعلان النتيجة النهائية.

وقالت منظمة الشفافية السودانية، في بيان نشرته على صفحتها في فيس بوك: ”لماذا تسمح وزارة التربية والتعليم للممتحنين بدخول قاعات الامتحان بهواتفهم، وهل يعني قطع الخدمة الجزئي اليومي الخوف من استخدام الإنترنت أثناء جلسات الامتحانات، أو أن هناك سببا آخر مثل تسرب بعض الأوراق“.

وأضافت المنظمة أن ”التوجيه من جهات عدلية، يعني غياب وزارة التربية والتعليم المسؤول الأول عن المشهد، كما يعني غياب جهاز الاتصالات والبريد المعني برقابة وتنظيم قطاع الاتصالات في البلاد“.

وتابعت أنه ”كان من الواجب إصدار بيان مشترك بين المؤسستين لتوضيح الحقائق“.

وأشار البيان إلى ”تضرر مصالح الشركات والبنوك ورجال الأعمال من القرار داخليا وخارجيا، وتحويل الحسابات وغيرها“، متسائلة عن ”البدائل التي ستطرحها شركات الاتصالات وجبر الضرر الذي يلحق بالشركات والبنوك وعموم المشتركين“.

كما أبدت تحفظاتها على ”غياب مبادئ المساءلة والمحاسبة، مع تقاعس العديد من المؤسسات عن أداء مهامها على الوجه المطلوب“.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، أعرب كثير من المواطنين السودانيين، عن استيائهم من هذا القرار، مشككين بجدواه في منع تسرب الامتحانات.



جدول دولة السودان 2020 من 8 لي 11 انترنت

من 12 لي 4 كهرباء

من 4 لي 6 موية

من 6 لي بكرة كباري الخميس القيادة قافلة

الجمعة مظاهرات الزواحف

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باقي الأسبوع مطر. — م___ؤ__ي__د (@Moayd_Jabralla) September 16, 2020

فقدت فرصة عمري في انترفيو اون لاين كان مفروض الساعة ١٠ يكون 💔 ما قادرة اتخيل درجة الغباء وعدم المسؤولية في قرار قطع الانترنت خلال ساعات امتحان الشهادة . هل القرارات بيتم ارتجالها لحظيا ؟

مافي غرفة امتحانات تضع تصورات وحلول وعصف ذهني بسيناريوهات مختلفة يتم بعدها وضع حلول؟ — 👑الملكة👑 (@almaleekaah) September 16, 2020

هل قطع الانترنت بوقف الغش، هل ما ممكن يستخدموا الرسائل sms او مكالمات ؟

هل كان بقية السودان في خطتكم لما قررتو القرار دا؟

وشركات الاتصالات المحترمين @ZainSudan و @Sudani_sd بتحترموا مشتركينكم ؟

عن نفسي مفعلة انترنت 50 قيقا ودافعة مقدم مبلغ كبير عشان اليوم دا 💔 — 👑الملكة👑 (@almaleekaah) September 16, 2020

وفي أعوام ماضية، سُربت امتحانات الشهادة الثانوية بالسودان، للطلاب، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وجرى تداولها بين الممتحنين.

وضبطت السلطات عام 2018، قيادات بمجال التعليم ثبت تورطها في كشف الامتحانات، وقدمتهم لمحاكمات.