فتاة سعودية توضح حقيقة مزاولتها مهنة الحلاقة للرجال (فيديو)

نفت فتاة سعودية تزاول مهنة الحلاقة، قيامها بالحلاقة للرجال، بعد جدل أثاره مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهي تحلق رأس فتى داخل أحد الصالونات.

ونقلت صحيفة ”سبق“ المحلية عن الفتاة تعليقها على الفيديو، قائلة“إنها تحب الأطفال وتعمل في صالون مختص بحلاقتهم فقط“، مبينة أنها ”لم تقم بما يسيء لنفسها ولا أهلها ومجتمعها حتى تخشى الانتقادات“.

وأضافت الفتاة:“أنا محبة لهذه المهنة، وتعلمتها من خلال التمعن والنظر، وبعض الشروحات على اليوتيوب، وكذلك عن طريق أختي، حيث كانت مهتمة بهذا المجال، ثم تدربت على حلاقة أطفال العائلة حتى تطور الأمر وأتقنت ذلك، ثم التحقت بالعمل بهذه المهنة، وهي مهنة مربحة وأحبها“.

وتابعت الفتاة:“أعمل في هذا المحل منذ قرابة 7 أشهر، لكن الفيديو الأخير فُسّر خطأ، فلم أقم بحلاقة رجال أبدًا، بل يتضح لمن تمعن بالفيديو أنه صالون أطفال، وهنا ربما حصل بعض اللبس في الأمر“.

من جانبها، نشرت صحيفة ”عكاظ“ مقطع فيديو علقت فيه الفتاة أيضًا على الجدل الذي أثير حولها.

صاحبة اول محل حلاقه سعودية بالطايف توضح من خلاله .. وفاء : المحل خاص بحلاقه الاطفال فقط لاغير .. pic.twitter.com/IFxK2X8JOn — بدر بندر 🇸🇦💚 (@nochi1995) September 13, 2020

وفي وقت سابق أغلقت وزارة العمل السعودية صالون الحلاقة الذي تعمل فيه الفتاة، في مدينة الطائف، على خلفية ”عدم وجود ترخيص للمحل بمزاولة المهنة ولا شهادة صحية“، بحسب صحيفة ”عكاظ“.

وأكدت الفتاة في الفيديو السابق الذي أثار جدلًا واسعًا، أنها تحمل الجنسية السعودية، وأن مقر المحل الذي تعمل فيه يقع في الطائف.

ووجهت الفتاة عبر مقطع الفيديو رسالة إلى كل سعودي وسعودية بأن“يعملوا مهما كانت طبيعة العمل، وأن يعتمدوا على أنفسهم مهما كان المبلغ الذي يكسبونه من وراء هذا العمل“.