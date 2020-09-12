فيديو يوثق عمل أول فتاة سعودية في صالون حلاقة بالطائف

وبحسب المتابعين، فإن تلك السعودية تعد أول فتاة من المملكة تعمل في صالون حلاقة، مشيرين إلى أنها تعمل في الصالون الخاص بها، بينما أكد البعض أنها تستقبل زبائنها من الأطفال فقط.

وتواجدت الفتاة خلال المقطع في الصالون وهي تقوم بالحلاقة لطفل جالس أمامها على الكرسي، بينما يقوم أحد الأشخاص وسيدة معه بتصويرها ودعمها معنويا، وسط إشادة بما تفعله.

وبحسب ما ورد في المقطع، فإن الفتاة أكدت أنها تحمل الجنسية السعودية ومقر محلها في الطائف، فيما أكد من يقوم بتصوير الفيديو، الذي بدا أنه يرافق الطفل الزبون، أن تلك الفتاة رمز وفخر للسعودية.

ووجهت الفتاة عبر مقطع الفيديو رسالة إلى كل سعودي وسعودية، بأن يعمل مهما كان هذا العمل، وأن يعتمد على نفسه مهما كان المبلغ الذي يتربحه من وراء هذا العمل.

وأشارت إلى أن العمل الذي يمتهنه، لو كان بمبلغ قليل، سيكسبه خبرة ولن يمد يده لأحد، أو يعتمد على أن ينتظر من أحد بأن يعطيه شيئا.