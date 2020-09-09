السعودية تطلق خدمة إجراء عقود الزواج إلكترونيا بدلا من الورقية

أطلقت السعودية اليوم الأربعاء، خدمة جديدة تتيح تقديم خدمة إجراء عقود الزواج بشكل إلكتروني بشكل كامل، دون الحاجة لمراجعة أي دائرة حكومية، وإنهاء حقبة العقود الورقية التي سادت سنوات طويلة.

ووجه وزير العدل السعودي، وليد الصمعاني، بتقديم الخدمة الجديدة التي توفر توثيق البيانات إلكترونيا بشكل كامل، وأتمتة إجراءات عقد الزواج من المنزل، في عموم أرجاء المملكة بعد تجريبها مدة عام تقريبا في منطقة الرياض فقط.

ويمكن الاستفادة من خدمة عقد الزواج الإلكتروني من خلال منصة إلكترونية خاصة بالزواج تتبع للوزارة، وهي ”ezawaj.sa“، وتتيح حجز موعد مع المأذون القريب من الموقع، والذي سيحضر لإجراء العقد والتحقق من توفر أركان وشروط عقد الزواج، والتحقق أيضا من البصمة إلكترونيا من خلال جهاز ذكي.

وتقول وزارة العدل، إن خدمة الزواج الإلكتروني، تغني عن مراجعة المستفيد للمحكمة لتوثيق العقد، ومراكز الفحص الطبي لمعرفة نتائج الفحص، والأحوال المدنية لتسجيل واقعة الزواج.

كما ألغت الخدمة وثيقة العقد الورقية، ودفتر الضبط الخاص بالمأذون، مع إمكانية الحصول على نتائج الفحص الطبي ما قبل الزواج إلكترونيا أيضا.

وزير العدل يوجّه بتفعيل خدمة العقد الإلكتروني للزواج في جميع مناطق المملكة عبر منصّة https://t.co/ugDkuJV4N6 pic.twitter.com/bdRdXuk5a4 — وزارة العدل (@MojKsa) September 9, 2020



وتتيح وزارة العدل للأزواج الراغبين في الاحتفاظ بـنسخة ورقية من وثيقة عقد الزواج، طباعتها من بوابة ”ناجز“ التابعة للوزارة، وسيتاح للجهات الحكومية الاطلاع على معلومات وثيقة العقد الإلكتروني من خلال وسائل التحقق الإلكترونية التي وفرتها الوزارة لجميع الجهات عبر قناة التكامل الحكومية (GSB) التابعة لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية ”يسر“.

وتشهد المملكة سنويا نحو 150 ألف حالة زواج، غالبيتها لمواطنين سعوديين، وعدد أقل من الوافدين الأجانب.

وتندرج الخطوة الجديدة في إطار خطط الوزارة لاستبدال الكثير من خدماتها ومهامها، بشكل إلكتروني، بدلا من الاعتماد على الوثائق الورقية وحضور المراجعين لمقرات الوزارة والمؤسسات التابعة لها.

وزادت إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد في الأشهر الأخيرة، من سرعة التحول الرقمي والاعتماد على الخدمات عن بعد، فيما وصلت وزارة العدل لمرحلة عقد جلسات تقاض عن بعد.