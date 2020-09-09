فيديو لموظفتين سعوديتين تنظفان محل ملابس يثير جدلا واسعا

أثار مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، اليوم الأربعاء، جدلاً واسعاً بين المدونين السعوديين، واستدعى تدخلاً رسمياً بعدما ظهرت فيه موظفتان سعوديتان تنظفان محلاً للملابس تعملان فيه.

تصوير الموظفات السعوديات وارسالها في قروبات العمل للتشفي فيهن كونهن سعوديات هذي الافعال والممارسات من بعض المدراء الاجانب تدق ناقوس الخطر وكأن الموضوع انتقام، وملكنا وولي عهده ونحن كشعب لانرضى اهانة بناتنا والتشفي فيهن@kamnapp@bip_ksa@HRSD_SA#شركه_تهين_الموظفات_السعوديات pic.twitter.com/66bx1VZiqT — مطنوخ #MBS (@M6no5_21) September 9, 2020

وقال مغردون سعوديون أغضبهم الفيديو، إن تصوير الموظفتين ونشر مقطع الفيديو، في مجموعة على تطبيق ”واتس أب“ تضم عاملين في الشركة التي تدير المحل، يستهدف الإساءة لهما.

من أهم إنجازات معالي وزير الموارد البشرية والخدمة الاجتماعيه #شركه_تهين_الموظفات_السعوديات pic.twitter.com/FgFN4fS45Z — الفارس (@orxkrdj3oHfMIvv) September 9, 2020

نعلم مدى اهمية عمل المرأة والفوائد التي تعود على الاسرة والمجتمع وحق تمكينها للحصول على وظيفة تناسب امكانياتها باجر عادل، لكن ما نراه في اغلب المحلات التجارية يبين ان المرأة تعمل تحت سلطة الوافد الذي يراقبها من بعيد ويتفنن في اهانتها‼️ ص/ @HRSD_SA

#شركه_تهين_الموظفات_السعوديات pic.twitter.com/lM5rwrPhmu — محمد حبيان (@mhubian) September 9, 2020

وتحت الوسم ”#شركه_تهين_الموظفات_السعوديات“ في تويتر، طالب مغردون سعوديون كثر بمحاسبة المسؤولين عن نشر الفيديو، فيما انتقد آخرون توظيف النساء السعوديات في هذا النوع من الوظائف.

#شركه_تهين_الموظفات_السعوديات#اقالة_احمد_الراجحي_مطلب الان تطلع الشركة بتبرير او تنهي خدمات المشرف وهمياً لو البنات راحو اشتكو لوزارة الموارد او حاولت الاتصال علئ الرقم الميت ورفعت شكوئ النتيجه تفصل وتضيع حقوقها والشكوئ تتبخر ولازم تصور مقطع تبكي عشان تاخذ جزء من حقها pic.twitter.com/iqyGxqKBDn — Ayed Al-Qarni (@ayeede99) September 9, 2020

#شركه_تهين_الموظفات_السعوديات تحت مسمى الحرية المزعومة

عندما تكون المرأة خادمة في بيتها لزوجها وابوها تكون مستعبدة

وعندما تعمل خادمة لأجنبي ( رزق حلال وعمل شريف )

انا لست ضد عمل المرأة لكن انا ضد إهانتها فقط بهذه الطريقة ضعوهم في عملهم الذي يليق بهم ويحفظ كرامتهم pic.twitter.com/psJC0zqBpq — ‏﮼كاريزما. ☞ (@hfc_0101) September 9, 2020

واستجابت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتلك المطالبات، وقالت عبر تويتر: ”إشارة إلى ما تم تداوله حول مقطع فيديو يظهر عدم التزام إحدى المنشآت بضوابط عمل المرأة ويتضمن الإساءة للموظفات، يتم التحقق حالياً من قبل فرق التفتيش؛ وذلك لاتخاذ الإجراءات الرسمية وفقًا للنظام“.

إشارة إلى ما تم تداوله حول مقطع فيديو يظهر عدم التزام إحدى المنشآت بضوابط عمل المرأة ويتضمن الإساءة للموظفات، يتم التحقق حالياً من قبل فرق التفتيش؛ وذلك لاتخاذ الإجراءات الرسمية وفقًا للنظام. — متحدث وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SP) September 9, 2020

ولا يمكن لـ ”إرم نيوز“ التثبت من صحة كل ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي.