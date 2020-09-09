9 سبتمبر

فيديو لموظفتين سعوديتين تنظفان محل ملابس يثير جدلا واسعا

فيديو لموظفتين سعوديتين تنظفان محل...

أثار مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، اليوم الأربعاء، جدلاً واسعاً بين المدونين السعوديين، واستدعى تدخلاً رسمياً

المصدر: الرياض – إرم نيوز

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أثار مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، اليوم الأربعاء، جدلاً واسعاً بين المدونين السعوديين، واستدعى تدخلاً رسمياً بعدما ظهرت فيه موظفتان سعوديتان تنظفان محلاً للملابس تعملان فيه.

وقال مغردون سعوديون أغضبهم الفيديو، إن تصوير الموظفتين ونشر مقطع الفيديو، في مجموعة على تطبيق ”واتس أب“ تضم عاملين في الشركة التي تدير المحل، يستهدف الإساءة لهما.

وتحت الوسم ”#شركه_تهين_الموظفات_السعوديات“ في تويتر، طالب مغردون سعوديون كثر بمحاسبة المسؤولين عن نشر الفيديو، فيما انتقد آخرون توظيف النساء السعوديات في هذا النوع من الوظائف.

واستجابت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتلك المطالبات، وقالت عبر تويتر: ”إشارة إلى ما تم تداوله حول مقطع فيديو يظهر عدم التزام إحدى المنشآت بضوابط عمل المرأة ويتضمن الإساءة للموظفات، يتم التحقق حالياً من قبل فرق التفتيش؛ وذلك لاتخاذ الإجراءات الرسمية وفقًا للنظام“.

 

ولا يمكن لـ ”إرم نيوز“ التثبت من صحة كل ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي.

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