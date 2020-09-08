زواج فتاتين من بعضهما بموافقة أسرتيهما يُثير الجدل في مصر (صور)

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، حالة كبيرة من الجدل، بعد إعلان فتاتين الزواج من بعضهما، بشكل رسمي.

وأعلنت فتاة تُدعى ”شيرين مكاوي“، زواجها بصديقتها تُدعى ”ريم محسن“، عبر صفحتها على ”فيسبوك“، وعلّقت قائلة: ”أخيرًا وبعد محاولات كثيرة لإقناع الناس وأهلن، هيجمعنا بيت واحد“.

وتباينت ردود الأفعال على الإعلان بين السخرية والغضب، حيثُ قالت فريدة: ”ومين هيقوم بدور الراجل“، بينما علق أحمد عوف: ”ثواني بس أفهم“.

وعلقت هاجر مصباح: ”وأنا بقول بعتالي آد أكتر من مرة ليه، أتاري طلعت مستهدفة“، بينما قالت نور محمد: ”هو انتوا اتجوزتوا من غير فرح، كدا عيب يا جماعة“.

ونشر أحد الأشخاص صورة عن الواقعة، عبر ”فيسبوك“ وعلق عليها قائلا: ”الموضوع مش هزار خالص، شيرين مكاوي اسم أكونت لبنت المفروض إنها مصرية أعلنت من ساعتين جوازها من صاحبتها ريم محسن بعد معاناة بس الحمد لله أهاليهم والناس وافقوا“.

وأضاف: ”دخلت اتابع التعليقات لقيت فيه حد اسمه عمرو مسعود بيقول إنهم نماذج مشرفة وسط مجتمع سيئ، رجعت لصفحته لقيته أعلن أمبارح إنه اتجوز صاحبه زيزو محمد، أه حصل وفكك من مؤتمر وزير التعليم والقرارات دي لأن القيامة يوم الجمعة“.

الموضوع مش هزار خالص..

شيرين مكاوي اسم أكونت لبنت المفروض إنها مصرية أعلنت من ساعتين جوازها من صاحبتها ريم محسن بعد… Posted by Sayed Mousa on Tuesday, September 8, 2020

ونشرت صفحة ”لايف بيست“، على موقع التواصل ”فيسبوك“ قائلة: ”زواج فتاتين مصريتين مثليتين رسميًا بعد موافقة أهليهما.. إيه ده“.

زواج فتاتين مصريتين مثليتين رسميًا بعد موافقة أهليهما.. أية دة 🤔🤔🤔

#الشذوذفي_أوسع_نطاقه Posted by Life.Best Magazine on Tuesday, September 8, 2020

ونشرت صفحة ”بور فؤاد“ على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“: ”زواج فتاتين مصريتين مثليتين رسميًا بعد موافقة أهليهما، حالة من الغضب الشديد على مواقع التواصل الاجتماعي، صاحبت منشورًا لإحدى الفتيات التي تعلن زواجها من إحدى صديقاتها، في إشارة منها إلى أنهما عانيا حتى تزوجا من بعضهما“.