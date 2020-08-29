تسريبات جديدة.. شقيقة ترامب تصف إيفانكا بـ"دونالد الصغير".. وإريك بـ" المعتوه" (فيديو)

كشفت ماري ترامب ابنة أخ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مجموعة أخرى من التسجيلات السرية مع الشقيقة الكبرى للرئيس، حيث تنتقد إيفانكا بأنها ”نسخة مصغرة من ترامب“.

كما وصفت ابنه إريك بأنه شخص ”معتوه“، بعدما وصفت الرئيس ترامب في التسجيل الأخير بأنه شخص ”رخيص وليس لديه مبادئ“.

وقد نشرت، يوم الجمعة، ماري ترامب محادثات مسجلة مع عمتها ماريان ترامب باري، الشقيقة الكبرى للرئيس، وهي قاضية فيدرالية أمريكية متقاعدة تبلغ من العمر 83 عامًا، في برنامج The ReidOut على قناة ”MSNBC“.

وانتقدت السيدة باري إيفانكا بسبب نشرها صورة على موقع ”إنستغرام“ مع أحد أطفالها، في نفس اليوم الذي نشر فيه خبر أن إدارة ترامب كانت تفصل الأطفال المهاجرين عن عائلاتهم في عام 2018.

وأظهر المنشور المعني إيفانكا مع ابنها الأصغر، وتعرضت لانتقادات في ذلك الوقت من قبل الممثلة الكوميدية سامانثا بي، التي اعتذرت لاحقًا عن استخدام كلمة مسيئة.

وقالت السيدة ماري في التسجيل الصوتي إنها لم تلم بي على التعليق.

وأضافت: ”تلك الملعونة إيفانكا تضع صورة مع أحد أطفالها على إنستغرام في نفس اليوم الذي انتشرت فيه أنباء تفيد بأن إدارة ترامب كانت تفصل الأطفال المهاجرين عن عائلاتهم في عام 2018.. لم أستطع إلقاء اللوم .. لم أسمع عن سامانثا بي من قبل، لا يمكن إلقاء اللوم على ما قالته“.

وخلال التسجيل يمكن سماع السيدة باري وهي تصف إريك بالمعتوه، كما تصف إيفانكا بأنها النسخة المصغرة من الرئيس ترامب.

ويأتي التسجيل الصوتي الجديد بعد تسجيل صوتي تم الكشف عنه مؤخرًا نشرته صحيفة واشنطن بوست، حيث قالت أخت ترامب الكبرى إن شقيقها ”ليس له مبادئ، وقاسٍ وكاذب“.

وبحسب ما ورد، قالت باري في التسجيل الصوتي: ”كل ما يريد فعله هو أن يروق لقاعدة أنصاره، ليس لديه أي مبادئ على الإطلاق“.