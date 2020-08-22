أغنية "خادشة" تثير جدلًا في قطاع غزة (فيديو)

باشرت النيابة العامة في قطاع غزة، اليوم السبت، التحقيق في بث أغنية مصورة أثارت موجة واسعة من الجدل بسبب ما تضمنته من كلمات.

وقالت النيابة في بيان لها إنها بدأت تحقيقاتها في واقعة بث فيديو لأغنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن ”كلمات هابطة، وحثًا على الفجور، وإخلالًا بالحياء العام، والأخلاق، والنظام العام“.

وأشارت إلى أنها كلفت إدارة المباحث العامة باستدعاء كافة القائمين على إنتاج الفيديو والمشاركين فيه، وتدوين أقوالهم، وعرضهم على النيابة العامة لاستكمال التحقيق وفق الأصول.

وذكرت أن هذه الإجراءات تأتي من منطلق صلاحياتها القانونية في الحفاظ على النظام والآداب العامة، على حد تعبيرها.

وأثارت الأغنية التي تم بثها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأنتجها عدد من الشبان في قطاع غزة غضبًا كبيرًا بسبب ما تضمنته من كلمات ومشاهد، خاصة أن 3 من مؤديها الخمسة هم من الأطفال دون سن الـ18 عامًا.

واتهم نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الأغنية بالتحريض على التحرش من خلال ما تضمنته من كلمات ومشاهد وصفها البعض بأنها ”خادشة“.