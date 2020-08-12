مغربيات يتحدثن عن تجربتهن في توثيق عقود الزواج

بدأت نساء في المغرب رسميًا توثيق عقود الزواج، بعد جدل واسع أحاط بهذه الخطوة، انتهت بفتوى عن المجلس العلمي الأعلى (هيئة دينية رسمية بالمملكة) تجيز ذلك.

وبقيت وظيفة ”المأذون الشرعي ”على مدى قرون حكرا على الرجال في معظم بلدان العالم الإسلامي، وذلك على خلفية قاعدة فقهية سائدة تعتبر أن شهادة المرأة تعادل نصف شهادة رجل.

وقرر العاهل المغربي الملك محمد السادس في كانون الثاني يناير 2018، السماح للمرأة بالعمل في مهنة ”عدل“، التي تُعنى بتحرير عقود الزواج والطلاق وقسمة الإرث.

وأدت 314 امرأة مؤخرًا القسم بعدة محاكم في المغرب للعمل بهذه المهنة، جرى توزيعهن على مختلف الدوائر الاستئنافية للمملكة.

وقبل أيام، تداولت وسائل إعلام محلية صورًا لأول عقد زواج يقوم بتوثيقه سيدتان بمكتب المأذون الموحد بمدينة القنيطرة شمال العاصمة الرباط.

ثورة قانونية

وسلطت مجلة ”جون أفريك“ الضوء على هذه القضية التي وصفتها بـ“الثورة القانونية“ في المملكة، لا سيما أنها أثارت حفيظة الدوائر الأكثر محافظة في البلاد، وتشكل انفتاحاً تاريخياً.

وتصف إحدى هؤلاء السيدات التي تدعى ”مونيا“ هذه الخطوة بالتطور الكبير والتعبير الحقيقي.

وتتحدث الشابة البالغة 33 عامًا بحماسة عن شعورها وزميلاتها ضمن أول دفعة نسائية تمارس هذه المهنة.

وفكرة ممارسة المرأة المغربية مهنة العدول سبقها مسار طويل دشنه وزير العدل المغربي السابق محمد أوجار سنة 2017، حين اقترح تمكين المرأة من هذه المهنة، حتى دعمه الديوان الملكي والمجلس العلمي الأعلى.

ويرى فريق من الفقهاء أن الإشهاد في عقود النكاح ليس من شأن النساء، ويستدلون بآياتٍ قرآنية في هذا الباب، ليخلصوا إلى أن الفقه المالكي يقصي المرأة من هذه المهنة، كونها تتضمن التحرير والإشهاد معًا.

تدريبات

بدافع التحدي ولجت الشابة ”أمينة“ وهي في الثلاثينات من عمرها هذه المهنة بعد حصولها على شهادات جامعية وتدريب.

تقول: ”لم أخطط يوماً ما لمزاولة هذه المهنة (…) لقد قمت بذلك بدافع التحدي، كما أن أسرتي شجعتني كثيراً لأنها تعتبر هذه المهنة نبيلة“.

وحصلت أمينة على تدريب في مدينة فاس (وسط المغرب) مع رفيقتها مونيا، لأشهر طويلة.

وتقول مونيا إن فكرتها عن مهنة العدول كانت مغلوطة، حيث كانت تعتقد أن ممارسها يكتفي فقط بإبرام عقود الزواج.

وأضافت: ”في الواقع، المأذون هو كاتب عدل تتنوع مجالات خبرته واشتغاله في (قانون الأسرة، وقانون الأراضي، والقانون المدني والقانون التجاري، وقانون الضرائب) وبالتالي مجال اشتغاله غير محدود“.

وتابعت: ”مهنة العدول جزء من تاريخنا وعاداتنا وتقاليدنا، فضلاً عن هويتنا، وعلى الرغم من عدم تقديرها من قبل البعض، إلا أنها مهنة قريبة من الناس، تسمح لنا بفهم أفضل للمجتمع وأنماطه“.

مهنة قانونية

وتؤكد الشابة أنها حظيت بتدريب خالٍ من التمييز، وحررت أول شهادة زواج في مسارها، وكانت في البداية قلقة بعض الشيء، متابعة: ”لا يزال هذا العمل حساسًا، لكن الأمور سارت على ما يرام“.

وتعتقد المتحدثة أن مهنتها لا علاقة لها بالمجال الديني، بل تعتبرها قانونية بامتياز.

وتعيد أمينة القول: ​​“يجب أن نرحب بالتطور الذي يشهده المجتمع المغربي، من الآن فصاعدًا، يمكننا ممارسة مهنة بشكل كامل، والتمتع بنفس الصلاحيات والمسؤوليات مثل الرجال“.

وأضافت: ”من الناحية الرمزية، فإن فتح هذه المهنة أمام المرأة المغربية، والتي تبوأت مراكز هامة في جميع القطاعات، خطوة إلى الأمام“.