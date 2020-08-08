السعودية.. بائعات الورد يثرن الجدل (صور)

أثار عدد من الشابات اللاتي يبعن الورد في موقع سياحي بالسعودية، جدلاً بين رواد المكان، بعدما اشتكى عدد منهم من وجودهن فيما دافع فريق آخر عنهن، قبل أن يتم منعهن من مواصلة البيع.

وتعمل بائعات الورد، وهن أجنبيات يقمن في المملكة، في طريق ”الشفا الطالع“، بدءاً من تقاطع وادي ”ذي غزال“ حتى الدائري أو ما يُسمى بـ ”الفرع“ في مركز الشفا السياحي التابع لمحافظة الطائف في منطقة مكة المكرمة غربي السعودية.

ويقول رواد للمكان الذي يستقطب زواراً كثر، حيث تكتظ الوجهات السياحية الداخلية هذا العام مع توقف السفر الخارجي بسبب كورونا، إن بائعات الورد يتسببن بازدحام إضافي في الموقع المزدحم أصلاً.

وتتوقف كثر من السيارات العابرة للطريق عند بائعات الورد اللاتي يرتدين زي السعوديات الأسود الشهير، ويشكلن مشهداً غير مألوفاً في المملكة المحافظة، ما يتسبب بتعطل في حركة السير على الطريق.

كما يشتكي آخرون من خطورة شراء الورود التي تبيعها تلك الفتيات، لكونهن لا يلتزمن بإجراءات تعقيم ووقاية من فيروس كورونا، فيما يدافع عنهن آخرون، ويرون أن بضاعتهن تضفي على المكان جمالية تتفق وطبيعة المواقع السياحية.

ونشرت صحيفة ”سبق“ المحلية، عدداً من الصور، للفتيات وقد تركن مواقعهن على عجالة، وتركن بضاعتهن أيضاً، بعدما داهمت لجنة حكومية مُشكلة من أمانة محافظة الطائف، بمُساندة أمنية، المكان، تلبية لبلاغات عديدة تلقتها بهذا الخصوص.