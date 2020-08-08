حشود تتجمع في إيطاليا لرؤية تمثال "مريم العذراء" يبكي دمًا (صور)

تدفقت حشود من الإيطاليين للصلاة عند أقدام تمثال مريم العذراء بعد أن تم رصده ”يبكى دمًا“.

ووصلت الحشود إلى ساحة باولينو أرنيسانو في بلدة كارمانيانو الصغيرة، ليتشي، بعد نشر تقارير حول تلك ”المعجزة“ بحسب وصف صحيفة ”ذي صن“.

وقالت الصحيفة في تقرير:“جذب التمثال الذي أقيم في العام 1943، الكثير من الإيطاليين المتدينين اليائسين لرؤية المشهد المدهش“.

وتُظهر لقطات فيديو الحجاج عند قاعدة التمثال تمامًا، حيث يبدو تساقط الدموع ”الدموية“ من العين اليمنى.

ومع ذلك، ليس الأمر مدهشًا، لأنه قد لا تكون الأمور كما تبدو.

وقال ريكاردو كالابريس، كاهن كنيسة سانت أنطونيو أباتي:“ من غير الواضح ما إذا كان المشهد معجزة، أو نتيجة للطقس الحار أو مزحة مرحة من شخص ما“.

وحدث ذلك، بعد أن تجاوزت درجات الحرارة في المدينة 40 درجة خلال الأيام الأخيرة، ويعتقد البعض أن الدموع قد تكون نتيجة التكثف.

وقال كالابريس:“طوال الوقت كنت بجوار التمثال، رأيت حشودًا من الناس، بدافع الفضول أو الإيمان، تركوا منازلهم للتجمع هناك“.

وأضاف:“رأيت الأطفال، والمراهقين، والبالغين، وكبار السن، يجتمعون عند تمثال مريم العذراء المحبوب، وينظرون جميعًا إلى وجهها“.

وذكرت صحيفة ”ريبوبليكا“ المحلية أن أسقف ليتشي أعلن أن الكنيسة ستحقق في الواقعة.