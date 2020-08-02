"رئاسة الحرمين" تعلن نجاح خطتها لأداء طواف الوداع وختام مناسك الحج

أعلن الرئيس العام لشؤون الحرمين، الشيخ عبدالرحمن السديس مساء اليوم الأحد نجاح خطة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في تفويج حجاج بيت الله الحرام لأداء طواف الوداع وختام المناسك.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية ”واس“ عن السديس تأكيده أن ”التميز الملحوظ في تيسير خدمات حجاج بيت الله الحرام هذا العام بالرغم من الظروف الاستثنائية لجائحة فيروس كورونا، هو نتاج متابعة مستمرة من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لتوفير أفضل الخدمات التي تضمن الصحة والسلامة لقاصدي المسجد الحرام والمشاعر المقدسة في حج هذا العام“.

وشدد على أن نجاح موسم الحج تحقق بفضل ”منظومة الخدمات المتكاملة التي أنجزت بتعاون عدد من الجهات الحكومية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن“.

وفي وقت سابق اليوم، بدأ حجاج بيت الله الحرام التوافد على الحرم المكي لأداء طواف الوداع، وهو آخر منسك يقوم به الحاج، إذ عليه أن يطوف بالبيت سبعة أشواط من دون سعي، ويصلي ركعتين، وبذلك تنتهي مناسك وأعمال الحج.