عقاب هندي غريب لامرأة اتهمت بخيانة زوجها (فيديو)

قررت أسرة سيدة هندية وسكان قريتها عقابها، جرّاء إقامتها علاقات خارج إطار الزواج، بحمل زوجها على كتفها والتجول به في القرية.

ونشرت صحيفة ”تايمز أوف إنديا“، مقطع فيديو يوضح قيام سكان قرية تشابري رانواس الهندية، بمعاقبة سيدة جرّاء خيانتها لزوجها، حيث اتفقت عائلتها وسكان القرية على إجبارها على حمل زوجها على كتفها والتجول به لفترات طويلة.

وأظهرت لقطات الفيديو، أن سكان القرية قاموا بضرب السيدة بالعصا، ثم أجبروها على حمل زوجها والسير به مرة أخرى، وظهر أيضًا خلال الفيديو، مجموعة من الأطفال وهم يضحكون ويصورون السيدة، وهي تحمل زوجها وتسير به.

واتهم الزوج زوجته بخيانته، وإقامة علاقات خارج الزواج مع زميلها بالعمل، حيث يعمل الزوجان في الأشغال اليدوية في مقاطعة غوجارات الهندية، الأمر الذي اضطر العائلة وسكان القرية لتوقيع هذا العقاب عليها.

وتشتهر الهند بقوانين غريبة، وغير مشروعة للعقاب على الجرائم المختلفة، حيث أكد تقرير سابق أن عددا كبيرا من النساء الهنديات يتعرضن للحرق سنويًا إذا ارتكبن أفعالًا تهين شرف عائلاتهن، بالإضافة لحوادث أخرى متفرقة مثل تعرض سيدة تعاني من معاملة قاسية وعنيفة من زوجها وعائلته، للحرق بالكيروسين من قِبل شقيقة الزوج وذلك بسبب رفضهم عملها في أحد صالونات التجميل، بالإضافة لإلقاء اللوم عليها بعد إنجابها فتاتين.

كما لقيت سيدة أخرى مصرعها هي وأطفالها الأربعة، بعد قيام سكان قريتهم بقتلهم باستخدام الفؤوس وقذفهم داخل إحدى الآبار، زاعمين أنهم من السحرة الأشرار وكان يجب القضاء عليهم.