إيلون ماسك يثير الجدل بعد حديثه عن بُناة أهرامات مصر

أثارت تغريدة غريبة للملياردير الأمريكي ومؤسس شركة تسلا، إيلون ماسك، بشأن هوية بناة الأهرامات المصرية، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

Aliens built the pyramids obv — Elon Musk (@elonmusk) July 31, 2020

وقال ماسك على ”تويتر“، اليوم الجمعة، إن ”الكائنات الفضائية هي من بنت الأهرامات“.

وحصدت التغريدة، أكثر من 15 ألف تعليق وأكثر من 52 ألف إعادة تغريدة.

Ramses II was 😎 — Elon Musk (@elonmusk) July 31, 2020

ولم يُعرف ما إذا كان ماسك، قال ذلك باعتبارها نظرية يؤمن بها أم كان يسخر.

لذلك طالبه متابعوه بتوضيح ما يقصد من وراء هذا التعليق، وقال البعض: ”لا يمكن أن تنشر تغريدة كهذه وتصمت بعدها“.

The Great Pyramid was the tallest structure made by humans for 3800 years. Three thousand, eight hundred years. https://t.co/6DU46eMbni — Elon Musk (@elonmusk) July 31, 2020

لكن ماسك كرر الغموض في تغريدة أخرى، وقال فيها إن ”الفرعون رمسيس الثاني كان كائنا فضائيا“.

لاحقا غرد للمرة الثالثة، يقول: إن ”الهرم الأكبر أطول هيكل صنعه البشر خلال 3800 عام“.

وتفاعل عدد كبير من المشاهير العرب والأجانب مع تغريدات ماسك، ما بين طلب التوضيح أو السخرية، مما يمكن أن يكون رأيا داعما لمن يقول إن أهرامات الجيزة بنيت على يد فضائيين.

Egyptologist here Elon who works on a royal pyramid site. They did not- Ancient Egyptians did+ we even have papyri that are like live tweets of pyramid construction at Giza. Happy to share resources so you can get yourself educated. — Sarah Parcak (@indyfromspace) July 31, 2020

وبغض النظر عن مقصد ماسك من وراء تغريدته، إلا أن المتابعين عبر صفحته انخرطوا في الحديث عن دلائل حسابية وهندسية تؤكد هذه النظرية، لكنها تبقى مجرد تحليلات لا تستند إلى معلومات موثقة.

If aliens didn't help. Egyptians would have to cut an place a stone every 2.4 seconds around the clock to keep up with the timeline. Not too mention geometry, and calculus would have to be obtained. The great pyramids lie exactly perfect downsized replica of orions belt. Not too — The Wolverine (@CrypticScalp) July 31, 2020

ورد متابعون مصريون على الداعمين لتلك النظرية، بالقول إن المصريين القدماء هم من بنوا الأهرامات، حيث غرد أحمد ياسين ”لدينا منازل العمال إلى جانب الأهرامات التي تظهر وتثبت أن الأهرامات بنيت بأيدٍ مصرية“.