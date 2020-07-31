إيلون ماسك يثير الجدل بعد حديثه عن بُناة أهرامات مصر

إيلون ماسك يثير الجدل بعد حديثه عن...

المصدر: محمد الشعراوي - إرم نيوز

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أثارت تغريدة غريبة للملياردير الأمريكي ومؤسس شركة تسلا، إيلون ماسك، بشأن هوية بناة الأهرامات المصرية، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال ماسك على ”تويتر“، اليوم الجمعة، إن ”الكائنات الفضائية هي من بنت الأهرامات“.

وحصدت التغريدة، أكثر من 15 ألف تعليق وأكثر من 52 ألف إعادة تغريدة.

ولم يُعرف ما إذا كان ماسك، قال ذلك باعتبارها نظرية يؤمن بها أم كان يسخر.

لذلك طالبه متابعوه بتوضيح ما يقصد من وراء هذا التعليق، وقال البعض: ”لا يمكن أن تنشر تغريدة كهذه وتصمت بعدها“.

لكن ماسك كرر الغموض في تغريدة أخرى، وقال فيها إن ”الفرعون رمسيس الثاني كان كائنا فضائيا“.

لاحقا غرد للمرة الثالثة، يقول: إن ”الهرم الأكبر أطول هيكل صنعه البشر خلال 3800 عام“.

وتفاعل عدد كبير من المشاهير العرب والأجانب مع تغريدات ماسك، ما بين طلب التوضيح أو السخرية، مما يمكن أن يكون رأيا داعما لمن يقول إن أهرامات الجيزة بنيت على يد فضائيين.

وبغض النظر عن مقصد ماسك من وراء تغريدته، إلا أن المتابعين عبر صفحته انخرطوا في الحديث عن دلائل حسابية وهندسية تؤكد هذه النظرية، لكنها تبقى مجرد تحليلات لا تستند إلى معلومات موثقة.

ورد متابعون مصريون على الداعمين لتلك النظرية، بالقول إن المصريين القدماء هم من بنوا الأهرامات، حيث غرد أحمد ياسين ”لدينا منازل العمال إلى جانب الأهرامات التي تظهر وتثبت أن الأهرامات بنيت بأيدٍ مصرية“.